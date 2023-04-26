صومعة بهنسا تستقبل محصول القمح المحلي بمشروع غرب غرب المنيا

قال الدكتور محمود يوسف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة المنيا إن صومعة بهنسا تستقبل أيضا محصول القمح المحلي والذي تم زراعته في مشروع غرب غرب المنيا، مؤكداً ارتفاع جودة القمح المورد في بني مزار حيث تصل جودة المحصول المورد إلي درجة نقاوة 23.5.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن محافظة المنيا استقبلت نحو 15 ألف طن قمح محلي من المزارعين منذ بدء موسم التوريد وحتي اليوم الأربعاء.

من جهته قال المهندس بهاء صالح مدير عام الصيانة بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية إن الشركة لديها 5 صوامع في محافظة المنيا بسعة إجمالية 275 ألف طن وتلك الصوامع متواجدة في المنيا وبني مزار والشيخ فضل وبهنسا والعدوة .

واضاف صالح أنه يتم استلام واستقبال القمح المحلي من المزارعين عبر صوامع الشركة والتي تم ميكنتها بالكامل بحيث لا يوجد أي تدخل بشري في استلام القمح.

من جانبه قال المهندس جمال الشلقامي مدير صومعة بهنسا التابعة للشركة القابضة للصوامع والتخزين في بني مزار بمحافظة المنيا أنه تم استلام 5 آلاف طن قمح محلي من المزارعين وذلك منذ بدء حصاد المحصول منتصف أبريل الجاري وحتي الآن.

وأضاف الشلقامي أن معدل التوريد اليومي يتراوح من 2000 الي 3000 آلاف طن قمح، موضحا أن صومعة بهنسا سعتها الإجمالية 60 ألف طن، تضم 12 خلية سعة الواحدة 5 آلاف طن.

وأكد رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن محافظة المنيا تشهد حالة من الرضا بين المزارعين نتيجة حصولهم على مستحقاتهم المالية خلال 48 ساعة من وقت توريد المحصول للصوامع.

وقال الشحات إن هناك تعليمات وزارية مشددة بتذليل أي عوائق تواجه موسم توريد القمح المحلي 2023 مع تقديم كافة التسهيلات للمزارعين.