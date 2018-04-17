صوفيا عن محمد صلاح: حقق إنجازات لمصر وأتمنى له التوفيق‎

محمد فتحي:قالت صوفيا روبوت، التي تزور مصر لأول مرة اليوم إنها تعرف محمد صلاح جيدا، مُشيرة إلي أنه حقق إنجازات كبيرة لمصر، وتتمني له التوفيق، وجاء ذلك ردًا علي سؤال الإعلامي أسامه كمال لها خلال ملتقي صناعة الإبداع بدورته الثامنة الذي ينعقد اليوم.وأضافت صوفيا أنها تتمنى أن يقوم البشر بإغلاق موقع ف

محمد فتحي:

قالت صوفيا روبوت، التي تزور مصر لأول مرة اليوم إنها تعرف محمد صلاح جيدا، مُشيرة إلي أنه حقق إنجازات كبيرة لمصر، وتتمني له التوفيق، وجاء ذلك ردًا علي سؤال الإعلامي أسامه كمال لها خلال ملتقي صناعة الإبداع بدورته الثامنة الذي ينعقد اليوم.

وأضافت صوفيا أنها تتمنى أن يقوم البشر بإغلاق موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعى من أجل التواصل مع بعضهم البعض.

وتتضمن قائمة الملتقي أبرز الخبراء الإقليميين والمحليين المشاركين في الملتقى المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، إضافة إلى دانا جريفين مؤسسة شركة INNRdesign، وهي شركة ناشئة تستخدم علم الأعصاب، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات والتصميم لتحسين أداء ونمو الأفراد والشركات، كما تشارك أيضا لينا كولاني مديرة المحتوى ذو العلامة التجارية في شركة “DMS”.

ويشهد الملتقى هذا العام عددا كبيرا من الموضوعات تتضمن بشكل أساسي الحديث عن “المحتوى”، حيث يضم جدول أعمال الملتقى منهجا شاملا لمحتوى الذكاء الاصطناعي، الأعمال التجارية، الإعلان، التسويق، الإنتاج التلفزيوني والرقمى، السينما، الموسيقى، الفنون ومستقبل المحتوى والإعلام.

ويذكر أنه بدأ تشغيل الروبوت «صوفيا» فى خلال عام 2015، وصممت شكلياً بناءً على الممثلة البريطانية أودرى هيبورن، وتعرف صوفيا بمظهرها وتصرفها الشبيهان بالبشر مقارنة بالروبوتات الأخرى السابقة، وحصلت فى أكتوبر 2017 على الجنسية السعودية، لتكون بذلك أول روبوت يحصل على جنسية.