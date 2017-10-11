صوفيا.. روبوت من اتصالات يحاكى البشر

❐ «ديكتوم هيلث»: نظام طبى متكامل لإجراء فحوصات طبية عن بعدطرحت شركة اتصالات الإمارات خلال مشاركتها فى المعرض أحدث ابتكاراتها تحت عنوان «قيادة المستقبل الرقمى» ومنها تجربة الواقع الافتراضى رباعية الابعاد، والمنزل الذكى، والرعاية الصحية الرقمية، السيارات المتصلة بالإنترنت &la

❐ «ديكتوم هيلث»: نظام طبى متكامل لإجراء فحوصات طبية عن بعد

طرحت شركة اتصالات الإمارات خلال مشاركتها فى المعرض أحدث ابتكاراتها تحت عنوان «قيادة المستقبل الرقمى» ومنها تجربة الواقع الافتراضى رباعية الابعاد، والمنزل الذكى، والرعاية الصحية الرقمية، السيارات المتصلة بالإنترنت «تسلا»، والروبوت البشرى «صوفيا»، والمتجر الافتراضى، والمكتبة الرقمية.

كما أجرت الشركة أيضا تجربة تجربة حيّة لتكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G بسرعات بلغت 71 جيجابايت فى الثانية، وهى أعلى سرعة مسجلة لهذه التجارب عالميا.

وشهدت قاعة «زعبيل» داخل أروقة مركز التجارة العالمى بإمارة دبى، ازدحاما حول جناح شركة اتصالات لمشاهدة «صوفيا»، ذلك الروبوت الذى يشبه الإنسان البشرى من حيث ملامح الوجه والتعبير عن مشاعر الفرح والحزن، وإجراء محادثات طبيعية تماما.

وما إن تمر دقائق معدودة إلا وتخطف أنظارك سيارة تسلا (X) المتصلة بمركز اتصالات لإنترنت الأشياء ومركز التحكم بالأجهزة المتصلة M2M، وتتيح للمستخدمين دعم أنظمة المعلومات والترفيه داخلها عن بعد باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وفى إطار احتفالها بصعود المنتخب المصرى إلى المونديال فى روسيا 2018، نظمت الشركة احتفالية فى جناحها على هامش اليوم الثانى من المعرض بحضور المهندس صالح العبدولى، الرئيس التنفيذى لمجموعة اتصالات الامارات، والمهندس حازم متولى رئيس الشركة بمصر.

ومن الخدمات الجديدة التى طرحتها الشركة التجزئة الذكية وهى عبارة عن تجربة ذكية وتفاعلية، قائمة على تكنولوجيا التعرف على الوجه وتقنيات تحديد الهوية بموجات الراديو (RFID)، إذ أصبح يمكن للمتسوق حاليا الذهاب إلى أرفف محال البقالة وعرض المنتجات أمامه فى صورة شكل رسوم متحركة على شاشة صغيرة الحجم، مثبت فوقها كاميرا مزودة بتقنية التعرف على الوجه وعند النظر إلى المنتج، تعرض الشاشة كافة المعلومات المتعلقة بالمنتج.

بالإضافة إلى مكتبة الذكاء الاصطناعى وهى منصة رقمية يتيح للمستخدمين التفاعل والبحث عن اجابات اسئلتهم حيث تتعرف على صوت المتحدث وتستجيب لكلامه.

وطورت ايضا نظام صحى يعرف باسم « ديكتوم هيلث» يستهدف اجراء متابعة طبية شاملة عن بعد إذ يشتمل على لوحة الكترونية طبية متكاملة مع خدمات رعاية صحية مركزية تسعى إلى ربط الأطباء والمرضى الكترونيا أينما كانوا وفى اى وقت، حيث تمكن الاطباء من اجراء الفحوصات افتراضيا بشكل آمن ومتابعة المرضى من حديثى الودلاة إلى كبار السن.

بالاضافة إلى طرح هيكل خارجى لدعم مشى الاطفال عبارة عن عضلات اصطناعية كاملة تسهل حركات الجسم والعضلات. أما الثلاجة الذكية فهى ثلاجة مدمجة تعمل بخاصية اللمس، وتظهر قائمة بحصر بجميع العناصر المتواجدة بداخلها ويتم تحديثها تلقائيا سواء بحذف احداها أو اضافته.

كما قدمت الشركة تجارب فيديو شاملة فى الفصول الدراسية بواقع بواقع 360 درجة. تسمح التجارب للطلاب بالذهاب فى رحلات ميدانية افتراضية لرؤية الأهرامات وبرج «إيفل». وعرض تجارب افتراضية تغطى موضوعات تعليمية مختلفة ابرزها الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، الأحياء.