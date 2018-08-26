صور | وزير الرياضة يكرم أبطال رفع الأثقال البارالمبية

المال- خاص كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبية، وذلك بعد تصدرهم البطولة الإفريقية للكبار، والتي أقيمت بالجزائر برصيد 20 ميدالية (13 ميدالية ذهبية – 5 فضيات – 2 برونز).ورحب أشرف صبحي بمجلس إدارة اللجنة البارالمبية واللاعبي

المال- خاص

كرم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبية، وذلك بعد تصدرهم البطولة الإفريقية للكبار، والتي أقيمت بالجزائر برصيد 20 ميدالية (13 ميدالية ذهبية – 5 فضيات – 2 برونز).

ورحب أشرف صبحي بمجلس إدارة اللجنة البارالمبية واللاعبين.

وأكد أن وزارة الشباب والرياضة هي بيت كل الرياضيين.

وأضاف أن كل الإبطال البارالمبيين مشهورين ومعروفين في الشارع المصري وذلك لما يقدموه من نتائج مبهرة تسهم في رفع اسم مصر عاليا، بالإضافة إلى أنهم يعتبروا قدوة لكثير من الرياضيين في الإصرار والعزيمة.

أكد صبحي أن الوزارة لم ولن تدخر أي جهد في سبيل تذليل كل العقبات من اجل اظهار الابطال الاولمبيين وتقدم بالشكر للدكتورة حياة خطاب علي تعاونها ومجهوداتها المبذولة.

فيما أثني البطل المصري شريف عثمان علي مجهودات الوزارة وسرعة توفير إقامة معسكرات خارجية والتي تساعد علي الارتقاء بمستوي اللاعبين، ووعد بتقديم نتائج في طوكيو 2020.

حضر اللقاء الدكتور حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية والكابتن إبراهيم أمين رئيس البعثة والكابتن محمد عزت المدير الفني بالإضافة إلى لاعبين المنتخب القومي المصري.



