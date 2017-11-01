صور.. وزيرة الهجرة تشارك فى احتفالية أسقفية الشباب بكنيسة الملاك البحري

ولاء البري: شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج الثلاثاء، فى احتفالية أسقفية الشباب التابعة للكنيسة، لإعلان أسماء الفائزين بمهرجان الكرازة، بكنيسة الملاك البحري بحدائق القبة، بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والأنبا ارميا أسقف عام الكنيسة القب

ولاء البري:

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج الثلاثاء، فى احتفالية أسقفية الشباب التابعة للكنيسة، لإعلان أسماء الفائزين بمهرجان الكرازة، بكنيسة الملاك البحري بحدائق القبة، بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والأنبا ارميا أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعدد من الأساقفة والكهنة.

وفى بداية الحفل، رحب الأنبا موسى أسقف الشباب بالحضور، مؤكدًا أن الاحتفالية تعكس إبداع الشباب المصرى ومن بينهم شباب الأقباط، كما أبدى أسقف الشباب ترحيبه بالوزراء والأساقفة الحاضرين وشجع كورال الأسقفية الذى يستعد لتسليم الكؤوس للشباب الفائزين.

بدأت فقرات الحفل بالسلام الجمهوري، تلاها فيلما تسجيليًا يستعرض خدمات أسقفية الشباب، حتى حصولها على شهادة الأيزو 9001، لدورها في خدمة الشباب.

ومن جانبها، أثنت وزيرة الهجرة على الدور الكبير الذى تقوم به أسقفية الشباب من مسابقات فى مختلف المجالات الفنية فى مصر وخارج مصر لأكتشاف مواهب أبنائنا، وهنأت أبنائنا فى الخارج ممن حققوا مراكز أولي بمهرجان الكرازة، الذي يشارك في كل الأعمار فى مصر وخارج مصر، كما وجهت التهنئة لأسقفية الشباب لحصولها هذا العام على شهادة الأيزو الدولية.

وذكرت وزيرة الهجرة فى كلمتها أسماء الكنائس حول العالم التى حققت مراكز أولي فى مهرجان الكرازة الذى تنظمه أسقفية الشباب كل عام.