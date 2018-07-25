صور| «نجوم إف.إم» تحتفل بعيد ميلاد رامي جمال

أحمد حمدياحتفلت إذاعة "نجوم إف.إم"، بعيد ميلاد الفنان رامى جمال، والذى تزامن خلال وجوده ضيفا على المذيعة جيهان عبد الله، فى برنامجها "أجمد 7 الساعة 7". رامى جمال طرح منذ أيام ألبومه الجديد "ليالينا" فى تعاونه الثالث مع شركة "نجوك ريكوردز"، والذى ضم 17 أغنية وهم "مش كفاية"، و"هاخونك"، و"فووق

أحمد حمدي

احتفلت إذاعة “نجوم إف.إم”، بعيد ميلاد الفنان رامى جمال، والذى تزامن خلال وجوده ضيفا على المذيعة جيهان عبد الله، فى برنامجها “أجمد 7 الساعة 7”.

رامى جمال طرح منذ أيام ألبومه الجديد “ليالينا” فى تعاونه الثالث مع شركة “نجوك ريكوردز”، والذى ضم 17 أغنية وهم “مش كفاية”، و”هاخونك”، و”فووق”، و”مفيش منها”، و”راح لحاله”، و”لولا”، و”من كتير”، و”ماتظلمنيش”، و”دى العيون”، و”بحاول انساكى”، و”ربطتيني”، و”تعيش ليا”، و”جربت انساك”، و”النظرة الأولى”، و”انساها ليه”، و”متكلمناش”.

وتعاون رامى جمال مع عدد كبير من الشعراء والملحنين فى ألبومه، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، وأمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتميم، وطارق عبد الجابر واحمد عبدالسلام.



