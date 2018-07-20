صور | نجاح تجارب الأرز الشبح الموفر للمياه

الصاوي أحمدأظهرت تجارب زراعة الأرز الجاف أوالموفر للمياه في محافظة الغربية إشادات من المزارعين، خصوصا أنه في حالة الاعتماد التام لهذة التقاوي الموفرة المياه سيتم إتاحة زراعته بشكل أوسع لأنه موفر للمياه.وأطلقت وزارة الزراعة خطة لتعميم زراعات الأرز الجاف، الذي يسمي شعبيا بـ"الشبح" وذلك من خلال الس

الصاوي أحمد

أظهرت تجارب زراعة الأرز الجاف أوالموفر للمياه في محافظة الغربية إشادات من المزارعين، خصوصا أنه في حالة الاعتماد التام لهذة التقاوي الموفرة المياه سيتم إتاحة زراعته بشكل أوسع لأنه موفر للمياه.

وأطلقت وزارة الزراعة خطة لتعميم زراعات الأرز الجاف، الذي يسمي شعبيا بـ”الشبح” وذلك من خلال السماح بمزيد من المساحات في الشرقية والدقهلية والغريبة هذا العام، وهذا الصنف معروف أيضا بسخا 107، وهو من أهم الاصناف الجديدة من استنباط مركز بحوث الأرز بسخا في كفر الشيخ.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة أن الأرز الموفر المياه شهدت توسعا في زراعته بعد نجاح تجارب المحصول الأولية الموسم الماضي، فهو يعتبر عالي الإنتاجية في نفس الوقت، ويصلح للزراعة فى نهايات الترع قليل الاحتياجات المائية مقارنة بالأصناف الأخري.

و أكد المصدر لـ”المال” أن زراعة الأرز الموفر المياه أثبتت جدواها منذ العام الماضي في عدة مناطق منها كفر الشيخ،

كما تم التوسع في إقامة الحقول الإرشادية لهذا الصنف الموسم الجاري حيث يحتاج أي صنف جديد لعدة سنوات قبل اعتماده بشكل نهائي، وفق المصدر.

وكشف” المصدر ” أن التجارب التأكيدية لزراعة الأرز الجاف في الغربية بمركز قطور أثبتت جدوي المحصول سواء كان منزرعا على مصاطب وأيضا بطريقة الشتل.

وطالب عدد من مزارعي الغربية في مراكز كفر الزيات بالموافقة على زراعة الأرز الموفر للمياه العام القادم.

يذكر أن هذة الخطة تتم من خلال إدارة التجارب والبحوث الزراعية بالدقهلية،

ويعتبر أرز الجفاف أقل في استهلاك المياه بنسبة 30% كما أنه أعلى في الٱنتاج بنسبة 40% أيضا.





