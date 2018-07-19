صور| محمد صلاح يشعل السوشيال ميديا من جزر المالديف

أحمد صبرى نشر نجم المنتخب المصري محمد صلاح، ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، عدة صور له أثناء قضاء إجازته في جزر المالديف، بعد انقطاع كبير من التغريد على موقع التدوينات المصغرة "تويتر".ونشر صلاح 4 صور له فى يومين، ولاقت تفاعلاً كببرًا، وبلغ عدد الإعجاب بتلك الصور قرابة 420 ألفًا، بينما بلغ حجم

أحمد صبرى

نشر نجم المنتخب المصري محمد صلاح، ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، عدة صور له أثناء قضاء إجازته في جزر المالديف، بعد انقطاع كبير من التغريد على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”.

ونشر صلاح 4 صور له فى يومين، ولاقت تفاعلاً كببرًا، وبلغ عدد الإعجاب بتلك الصور قرابة 420 ألفًا، بينما بلغ حجم إعادة التغريد لها قرابة 30 ألف.

ولاقت الصور عددًا كبيرًا من التعليقات تدور اأرزها حول عبارات “الله يسهلو”، و”شد حيلك يانجم”، “اللى يديك يدينا”.

وظهر صلاح في الصورة الأولى أثناء ركوبه قارب تجديف صغير وسط المياه، وفي الثانية ظهر صلاح من الخلف فقط وهو جالس على الرمال قرب مياه البحر، وفي الثالثة بمفرده مرتدياً لباس السباحة وقبعة والأخيرة صورة لمشروب جوز الهند.