صور| «عز العرب» تكشف عن سيارة أستون مارتن DB11 Volante

شريف عيسىكشفت مجموعة عز العرب، وكلاء سيارات فولفو وستروين واستون مارتن غيرها من العلامات التجارية الأخرى، عن طراز استون مارتن DB11 Volante رسميا بالسوق المحلية.كانت الصانع الإنجليزى قد كشف النقاب عن أستون مارتن DB11 Volante الرياضية خلال فعاليات معرض جنيف الدولى للسيارات، والذى انطلقت فعاليا

شريف عيسى

كشفت مجموعة عز العرب، وكلاء سيارات فولفو وستروين واستون مارتن غيرها من العلامات التجارية الأخرى، عن طراز استون مارتن DB11 Volante رسميا بالسوق المحلية.

كانت الصانع الإنجليزى قد كشف النقاب عن أستون مارتن DB11 Volante الرياضية خلال فعاليات معرض جنيف الدولى للسيارات، والذى انطلقت فعالياته خلال الفترة من ٨ إلى ١٨ مارس من هذا العام.

وقدمت مجموعة عز العرب السيارة بمحرك سعة ٤٠٠٠ سى سة توين تربو، بقوة ٥١٠ حصان، وعزم دوران ٦٧٥ نيوتن.متر، بما يمكنها من التسارع من وضع السكون حتى ١٠٠ كيلو متر فى الساعة فى غضون ٤.١ ثانية، وصولاً للسرعة القصوى ٣٠٠ كيلو متر فى الساعة.

وتتسم السيارة بأنها مجهزة بسقف قماشى يمكن طيه وراء المقاعد الخلفية، بحيث تصبح السيارة مكشوفة، مع العلم أن السيارة رباعية المقاعد.

ومن المتوقع أن تطرح أستون مارتن أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات SUV على الساحة العالمية بنهاية ٢٠١٩، على أن تتوافر لوكلاء وموزعى العلامة الإنجليزية خلال النصف الأول من ٢٠٢٠.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال 2017 تمكنت أستون مارتن القابضة، المنتجة للسيارات الرياضية الفاخرة من بيع 5111 وحدة نتيجة تزايد الطلب على DB11، وVanquish Zagato، وAston Martin Vantage GT8K، بنمو بلغت نسبته %58 عن مبيعات العام ما قبل الماضى.

