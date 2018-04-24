صور..شركة فريدة للإنتاج الفني تتعاقد مع أدوارد في الرجل الأخطر

أحمد حمدي: تعاقدت شركة فريدة للإنتاج الفني و السينمائي لمالكها محمد الأباصيري وسلمى الشرقاوي في باكورة أعمالها الإنتاجية مع النجم الكوميدي ادوراد والفنانة رحمة حسن للوقوف أمام النجم سامح حسين في بطولة مشتركة تجمعهما في فيلم "الرجل الاخطر". وتقوم الشركة…

أحمد حمدي:

تعاقدت شركة فريدة للإنتاج الفني و السينمائي لمالكها محمد الأباصيري وسلمى الشرقاوي في باكورة أعمالها الإنتاجية مع النجم الكوميدي ادوراد والفنانة رحمة حسن للوقوف أمام النجم سامح حسين في بطولة مشتركة تجمعهما في فيلم “الرجل الاخطر”.

وتقوم الشركة بترشيح بعض الأبطال خلال أيام قليلة للوقوف أمام النجم سامح حسين في البطولة.

كما تتولى الشركة سلسلة من الافلام المهمة خلال الفترة القادمة تنعش بها السوق السينمائي مع العديد من نجوم السينما.

فيلم “الرجل الأخطر” كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد علي السسبانس والاثارة والتشويق ويحمل عدة مفاجأت للجمهور العربي والمصري عند عرضه وهو من بطولة سامح حسين وادوارد ورحمة حسن و تأليف :جوزيف فوزي و من إخراج الدكتور : مرقس عادل ومخرج منفذ: محمد بدير ومنتج فني : مينا فوزي ومدير التصوير: مايكل جورجي ومهندس ديكور : تامر اسماعيل ومستشار إعلامي: موسي صبري.