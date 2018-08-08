صور| رئيس السكة الحديد يتفقد ورش تشغيل القطارات بأبوغاطس

المال - خاصأجرى المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الأربعاء، جولة مفاجأة تفقد فيها الورش الرئيسية للتجهيز والتشغيل اليومى للقطارات العادية (المميزة والمطورة) بمنطقة أبو غاطس للوقوف على إجراءات السلامة والجودة لتوفير عوامل الأمان لمسير القطارات.وصرح رئيس الهيئة، بأن ورش أبو غاطس تع

المال – خاص

أجرى المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، اليوم الأربعاء، جولة مفاجأة تفقد فيها الورش الرئيسية للتجهيز والتشغيل اليومى للقطارات العادية (المميزة والمطورة) بمنطقة أبو غاطس للوقوف على إجراءات السلامة والجودة لتوفير عوامل الأمان لمسير القطارات.

وصرح رئيس الهيئة، بأن ورش أبو غاطس تعتبر من اقدم ورش التشغيل والتجهيز اليومى للقطارات ويبلغ مساحتها 27 فدانًا، وتقوم بعمل الصيانة الدورية والتجهيز اليومى للقطارات العادية لـ92 قطار مميز، و26 مختلط، إضافة إلى إجراء الصيانة الدورية لقطارات الفروع والضواحى بكوبرى الليمون.

وأكد أن المرحلة القادمة سيتم التركيز على إجراءات السلامة باعتبار أنها عنصر أساسى فى منظومة النقل، للعمل على زيادة عوامل الأمان فى حركة مسير القطارات بهدف تقديم أفضل الخدمات لجمهور المسافرين من الركاب.

وشدد رئيس الهيئة على الالتزام باجراءات وبرامج الصيانة الدورية والتجهيز اليومى طبقًا للخطط الموضوعه مع التركيز على عدم خروج أى قطار من الورشة إلا بعد التأكد من إجراءات السلامة واستيفاء مستندات السلامة لكل قطار تحت مسئوليه مهندس الصيانة بالوردية.

وفى نهاية الجولة، قدم رئيس الهيئة الشكر للعاملين وطلب منهم مزيد من الجهد للمحافظة على انتظام مواعيد تشغيل القطارات لتقديم خدمات أفضل لجمهور المسافرين من الركاب.