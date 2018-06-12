صور.. درة ولميس الحديدي بحفل إفطار كمل كرمك برعاية بنك الطعام المصري

أحمد حمدي:



شاركت الإعلامية لميس الحديدي، والفنانة درة زروق في حملة “كمل كرمك” التي تطلقها شركة يونيليفر مشرق للأغذية والمشروبات المتمثلة في منتج “كنور فاين فودز” بالتعاون مع بنك الطعام المصري للعام الخامس على التوالي، وخلال حفل الإفطار السنوي “يوم الكرم”، وبإشراف محمد حلمي.

أقيم الإفطار للاحتفال بتوزيع ما يزيد عن مليوني طبق كرم في 60 قرية في المحافظات المختلفة ضمن مبادرة “رجع الطبق مليان”، بالإضافة إلى مشاركة نتائج الحملة على مدار الأربع سنوات الماضية، وإطلاق المبادرة الجديدة “الخير مبيخلصش”.

وعقب الافطار تم تكريم درة ولميس الحديدي كسفراء للحملة ، وذلك عن جهودهما في دعم المجتمع ، ودعوتهما لزيادة مساحة الرقعة الخضراء من خلال الزراعة فوق اسطح المنازل.

وقد بدأت حملة “كمّل كرمك” أنشطتها في شهر رمضان عام 2014 للحث على ترشيد استهلاك الطعام وتوزيع الوجبات على مدار السنوات، وتهتم كنور بزيادة عدد الوجبات ومناطق التوزيع كل عام عن العام المسبق.



