صور | خريطة العلامات المشاركة في أوتوماك فورميلا

أحمد عوضحصلت "المال" على خريطة توزيع العلامات التجارية الـ 36، المشاركة في معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا"، المقرر عقده فى الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر المقبل.وهيمنت العلامات اﻷوروربية على النصيب اﻷكبر من العلامات المشاركة في "أوتوماك فورميلا"، بعد استحواذها على حصة 36% بإجمال

أحمد عوض

حصلت “المال” على خريطة توزيع العلامات التجارية الـ 36، المشاركة في معرض القاهرة الدولي للسيارات “أوتوماك فورميلا”، المقرر عقده فى الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر المقبل.

وهيمنت العلامات اﻷوروربية على النصيب اﻷكبر من العلامات المشاركة في “أوتوماك فورميلا”، بعد استحواذها على حصة 36% بإجمالي 13 علامة؛ وهم “مرسيدس، لاندكروزر، بورش، أوبل، فيات، بيجو، BMW، سكودا، ميني، أودي، فولكس فاجن، سيات، رينو.

وحصدت العلامات الصينية على المرتبة الثانية بحصة 30% بواقع 11 علامة ؛ وهم “بريليانس، وشنجان، وزوتي، jac، وجيلي، وشيري، وشيري، و بايك سينوفا، وشانجي، وmg، وفاو، وByd.

وجاءت العلامات اليابانية في المرتبة الثالثة بحصة 16.6% بمقدار 6 علامات، هم “نيسان، سوبارو، تويوتا، سوزوكي، ميتسوبيشي، لكزس”، وتبعتها “اﻷمريكية” بحصة 8.3% بواقع 3 علامات هي “فورد، سيفروليه، كرايسلر”، وتلتها “الكورية بحصة 8.3% بإجمالي 3 علامات – هم “كيا ،هيونداي، سانج يونج”.

وأكد هاني خفاجي، مدير عام شركة «إنفورما إيجيبت»، الشريك المنظم لمعرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا»، في تصريحات سابقة، أن المعرض سيشهد طرح ما يقرب من 50 طرازًا للمرة الأولى للسوق المحلية.