صور| تكريم نجوم الفن في حفل الذكرى 66 لثورة 23 يوليو

أحمد حمديأقيمت، مساء اليوم، احتفالية كبرى لإحياء ذكرى ثورة يوليو الـ66 برعاية منظمة الأمم المتحدة للفنون، برئاسة الدكتور نبيل رزق، وبحضور نخبة كبيرة من الفنانين والمخرجين والشعراء الذين قدموا أعمالا خلدت للثورة، وقدمت الحفل الإعلامية سحر الجمل.وتم خلال الحفل تكريم نخبة كبيرة من أبناء وأحفاد فنان

أحمد حمدي

أقيمت، مساء اليوم، احتفالية كبرى لإحياء ذكرى ثورة يوليو الـ66 برعاية منظمة الأمم المتحدة للفنون، برئاسة الدكتور نبيل رزق، وبحضور نخبة كبيرة من الفنانين والمخرجين والشعراء الذين قدموا أعمالا خلدت للثورة، وقدمت الحفل الإعلامية سحر الجمل.

وتم خلال الحفل تكريم نخبة كبيرة من أبناء وأحفاد فنانى الزمن الجميل الذين قدم آباؤهم أفلاما وثقت لثورة يوليو، ومن بينهم معين شريف وشعبان عبدالرحيم، وحنان شوقي، واسم الشاعرة نبيلة قنديل، والموسيقار الكبير على إسماعيل، وتسلم التكريم نجلته شجون على إسماعيل عن فيلم الأرض، وأغنية الفوازير، وعصمت محمد عبدالوهاب ابنة موسيقار الأجيال، ورحمة إبراهيم خان، وجيجى أخت سعاد حسنى، وكريم صلاح ذوالفقار على فيلمى شروق وغروب وفى بيتنا رجل، واسم إسماعيل يس عن سلسلة أفلامه عن الجيش والبوليس والطيران والأسطول.

وتسلم التكريم سامية زوجة ابنه بس وتكريم منال كمال حسبن نجلة الفنان كمال حسين عن فيلم بورسعيد، وتكربم اسم شعراء الثورة وأولادهم وهم مجدى مرسى جميل عزيز، ومحمد شبانة.



