صور.. بدء رصف شوارع مطروح بعد إنهاء المشروعات الخدمية

معتز محمودأكد محمد جابر، رئيس مدينة مرسى مطروح بدء الرصف في شارع الاسكندرية، بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق والخدمات، وسيتم تباعا رصف كافة الشوارع عقب الانتهاء من المشروعات الجارية.وأضاف أنه بناء على توجيهات محافظ مطروح، تم التنسيق والشركات العاملة في كافة المشروعات لإزالة المعوقات، لسرعة ال

معتز محمود

أكد محمد جابر، رئيس مدينة مرسى مطروح بدء الرصف في شارع الاسكندرية، بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق والخدمات، وسيتم تباعا رصف كافة الشوارع عقب الانتهاء من المشروعات الجارية.

وأضاف أنه بناء على توجيهات محافظ مطروح، تم التنسيق والشركات العاملة في كافة المشروعات لإزالة المعوقات، لسرعة الانتهاء من المشروعات فى الموعد المحدد قبل موسم الصيف.

وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح، إلى أن كافة الإدارات بمجلس المدينة تعمل مع الإدارة الهندسية، لسرعة إنهاء أعمال إعادة الشيء لأصله في الشوارع التي تم توصيل الغاز الطبيعي وشبكات الصرف وأعمال الكهرباء بها.



ومن جانبه، وجه اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بالبدء في أعمال الرصف في الشوارع والمناطق والميادين، التي تم انتهاء توصيل المرافق بها والمشروعات الجارية بمدينة مرسي مطروح، من صرف صحي وتوصيل الغاز الطبيعي بالشوارع والمنازل.

وأوضح أبو زيد أنه سيتم تجميل وتشجير شارع الإسكندرية بعد الانتهاء من توصيل المرافق بالرصف وعمل الأرصفة والبلدورات المضيئة والتشجير، وسيتم إزالة أي اشغالات طوال فصل الصيف، سواء من قبل المحلات أو الباعة الجائين وستوقع غرامات وعقوبات على أصحاب المحلات لمن يخالف هذه التعليمات.