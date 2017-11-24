صور.. القوات المسلحة تدمر عدد من العربات المنفذة للهجوم الإرهابى بمسجد الروضة

بدور إبراهيم:قال العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إنه فى إطار ملاحقة القوات المسلحة للعناصر الإرهابية المسئولة عن استهداف المصلين بمسجد الروضة بمدينة بئر العبد، قامت القوات الجوية بمطاردة العناصر الإرهابية واكتشاف وتدمير عدد من العربات المنفذة للهجوم الإرهابى الغاشم، وقتل من

بدور إبراهيم:

قال العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إنه فى إطار ملاحقة القوات المسلحة للعناصر الإرهابية المسئولة عن استهداف المصلين بمسجد الروضة بمدينة بئر العبد، قامت القوات الجوية بمطاردة العناصر الإرهابية واكتشاف وتدمير عدد من العربات المنفذة للهجوم الإرهابى الغاشم، وقتل من بداخلهم فى محيط منطقة الحدث، فضلاً عن استهداف عدد من البؤر الإرهابية التى تحتوى على أسلحة وذخائر خاصة بالعناصر التكفيرية .

وأضاف: تواصل قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء بالتعاون مع القوات الجوية تمشيط البؤر الإرهابية، والبحث عن باقى العناصر التكفيرية للقضاء عليهم.