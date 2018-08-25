صور| الزراعة تكثف حملاتها على مصانع الأعلاف

متابعاتأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه فى إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على التأكد من إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات والتسجيلات المعتمدة، وعلى مصلحة المربى والمنتج والمواطن معا، وتنفيذا لتوجيهات د عز الدين أبوستيت - وزير الزراعة واس

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أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه فى إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على التأكد من إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات والتسجيلات المعتمدة، وعلى مصلحة المربى والمنتج والمواطن معا، وتنفيذا لتوجيهات د عز الدين أبوستيت – وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بتكثيف الرقابة على مصانع الأعلاف ومركزاتها وإضافاتها على مستوى الجمهورية لمتابعة سير عمليات التصنيع وسحب العينات من الخامات الداخلة فى التصنيع والمنتجات النهائية وتحليلها للتأكد من صلاحياتها, والتأكد من تطبيق كل اشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل تلك المصانع والتى ينظمها اللوائح والقرارات الوزارية للوصول لمنتجات آمنة تحقق أفضل معدلات أدائى سواء كان للدواجن, أو لحيوانات اللبن والتسمين أو الأسماك والذى فى النهاية ينعكس على توفيرها بأسعار مناسبة للمستهلك, وبجودة عالية.

فقد قام ممثلون من كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والمركز الاقليمى للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة ترافقهم شرطة البيئة والمسطحات بحملات مكثفة على مصانع الأعلاف فى عدة محافظات من الجمهورية.

وأضاف سليمان أن توجيهات د منى محرز – نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بأن تكون تلك الحملات على مدار الساعة وعلى مدار أيام الاسبوع, فلا ترتبط بمواعيد العمل وأن يكون الهدف منها هى احتواء الصناع وليست مهاجمتهم, والعمل على إصدار تراخيص تشغيل لمصانعهم فى ظل القرارات واللوائح المعمول بها دون تجاوزات أو استثناءات, وتقديم جميع سبل التيسير وتبسيط إجراءات الترخيص وسرعة أدائها دون أى تجاوزات.

وأضاف سليمان أنه لا عذر لاصحاب المصانع الذين يعملون بدون ترخيص تشغيل رغم أن الاجراءات فى غاية البساطة والتيسير فى الوقت الراهن, ويحصل المتقدم على رخصة التشغيل بحد أقصى 15 يوماً من تاريخ تقدمه للقطاع اولاً لمديرية الزراعة المختصه وإجراء المعاينة التى تجرى بواسطة قطاع تنمية الثرة الحيوانية والداجنة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية, وأن ذلك أفضل له حتى يصبح دائماً مشمولا برقابة الوزارة ورعايتها ويتم تصنيع المنتجات طبقاً للقرارات المعمول بها والتسجيلات المعتمدة والمقرره بالقرار الوزارى, ويحظى بمعدلات أداء عالية تضمن له الأستمرارية بالأسواق والمنافسة المشروعة, يظل يعمل فى مأمن, لأن الحملات التى يقوم بها القطاع مع الأجهزة الرقابية المعنية لم تكن على المصانع فقط, بل إنها أيضاً تشمل محال بيع الأعلاف، إضافة إلى سيارات نقل العلف من خلال الأكمنة الثابته والمتحركة.