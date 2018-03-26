صور.. الداخلية تقتل منفذي تفجير الإسكندرية: تلقوا تكليفات من عناصر إخوانية بالخارج

متابعات: تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجيه ضربة أمنية مؤثرة للجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية (حركة حسم)، وكشفت فى زمن قياسي عن بؤرة إرهابية لعدد من عناصر الحركة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة فجر اليوم 25 مارس، وبعد تبادل إطلاق…

متابعات:

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من توجيه ضربة أمنية مؤثرة للجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية (حركة حسم)، وكشفت فى زمن قياسي عن بؤرة إرهابية لعدد من عناصر الحركة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة فجر اليوم 25 مارس، وبعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع عناصرها أسفر عن مصرع 6 منهم.

كما تمكنت من تحديد هوية 3 من الإرهابيين وهم: “إمام فتحي إمام خريبة، محمود محمد حسن عبدالحميد مبروك، وأحمد مجدى إبراهيم محمد زهرة”، والمطلوب ضبطهم على ذمة القضية رقم (1074/ 2017 حصر أمن دولة عليا “الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية”) وعُثر بحوزتهم على (“4” بندقية آلية، “4” خزينة، بندقية خرطوش، كمية متنوعة من الذخائر، 6 عبوات متفجرة).

كانت معلومات قطاع الأمن الوطنى قد كشفت عن مسئولية البؤرة الإخوانية المُشار إليها بقيادة الإخوانى: باسم محمد إبراهيم جاد (هارب بإحدى الدول العربية) عن حادث استهداف مدير أمن الإسكندرية بتاريخ 24 مارس الجارى كما كشفت المعلومات عن اضطلاع الهارب المذكور بتاريخ 17 يناير 2017 بشراء السيارة المستخدمة فى الحادث وتبين أنها ماركة (ميتسوبيشى لانسر – فضى اللون – تحمل لوحات مزورة رقم 402076 ملاكى الإسكندرية وأن صحة رقمها س ج ج 2832) من أحد المعارض بالإسكندرية بإسم إحدى السيدات بدعوة أنها زوجته وتكليفه لعناصر تلك البؤرة بتفخيخها من خلال ذرع عبوة متفجرة داخلها وتفجيرها عن بعد حال مرور سيارة اللواء مدير الأمن.

بالإضافة إلى تلقي عناصر تلك البؤرة عدة تكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج بالتخطيط لاستهداف عدد من الشخصيات الهامة والمواقع الحيوية بمحافظات (الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ) بهدف ترويع المواطنين وهز ثقتهم في مؤسسات الدولة.