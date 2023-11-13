صور| التموين: إرسال 6 شاحنات مساعدات بالتعاون مع الإغاثة الكاثوليكية لقطاع غزة

أكد اللواء أحمد فتحي نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم صباح اليوم إرسال 6 شاحنات تضم معدات تخييم ومستلزمات طبية وأغذية إلى قطاع غزة.

وحصلت المال على صور القافلة الأولى التي تم إرسالها صباح اليوم إلى معبر رفح البري تمهيداً لدخولها الي قطاع غزة.

كان نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية أن هيئة الاغاثة الكاثوليكية تقدمت بطلب إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية مساعدات عاجلة وإنسانية لقطاع غزة بالتنسيق مع مكتب الإغاثة الكاثوليكية في قطاع غزة.

وتقدمت بطلب إنشاء معسكر 10 آلاف خيمة، الخيمة الواحدة تسع 16 فردًا، وتشمل فرش الخيام ومراتب وبطاطين وملاءات وبشاكير.

وتم أيضَا إرسال مستلزمات إنارة المعسكر والتي تضم 10 آلاف كشاف إعادة شحن، 10 آلاف كشاف يدوي، ومستلزمات نظافة شخصية لنحو 10 آلاف شخص.

وتم إرسال مستلزمات غذائية عاجلة، مستلزمات طبية تشمل 3 آلاف كرسي متحرك، و3 آلاف عكاز مزودج، و30 ألف فرش ومراتب جراحية.

شملت 5400 بطانية، و900 مرتبة تاكي و900 حصيرة.