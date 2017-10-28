صور .. البلغاري لازار يفتتح أول صالة جيم بنادي نيو جيزة

متابعات:استقبل نادي نيو جيزة مدرب اللياقة البدنية وكمال الأجسام البلغاري الدولي لازار أنجيلوف، بمقر النادي بالسادس من أكتوبر، وتأتي زيارة "لازار" إلى النادي لافتتاح صالة "جيم" جديدة نتاج شراكة على مدار عام ونصف بين شركة LA gem برئاسة عمر الغزالي والنجم العالمي لازار إنجيلوف.ومن جانبه، أكد الد

متابعات:

استقبل نادي نيو جيزة مدرب اللياقة البدنية وكمال الأجسام البلغاري الدولي لازار أنجيلوف، بمقر النادي بالسادس من أكتوبر، وتأتي زيارة “لازار” إلى النادي لافتتاح صالة “جيم” جديدة نتاج شراكة على مدار عام ونصف بين شركة LA gem برئاسة عمر الغزالي والنجم العالمي لازار إنجيلوف.





ومن جانبه، أكد الدولي “لازار” في تصريحات خاصة على هامش جولته التفقدية بنادي نيو جيزة، أنه فخور بالشراكة مع “الغزالي” في ظل رعاية ودعم المهندس إبراهيم زاهر رئيس نادي نيو جيزة، مشيدًا باهتمام النادي بافتتاح صالة “الجيم الجديدة” LA7 والتي تضم أحدث الأجهزة الرياضية وفقًا للمعايير والنظم العالمية.

وأوضح “لازار” أن صالة “الجيم” ستكون تحت إشرافه الفني بشكل مباشر، حيث ينقل من خلالها كل خبراته، لاسيما الأساليب الفنية والأنظمة الغذائية المتعارف عليها عالميًا من أجل إفراز العديد من الأبطال المصريين خلال الفترات المقبلة.

والتقط “لازار” خلال جولته التفقدية بمقر النادي صورًا تذكارية مع اللاعبين، بصالة “الجيم”، كما أجاب على استفساراتهم عن الأنظمة الغذائية التي يتبعها للوصول إلى هذه المرحلة، علاوة على نوعية التمارين التي يمارسها، حتى يتمكنوا من الاعتماد عليها خلال تدريباتهم.

ومن جانبه، أكد المهندس إبراهيم زاهر أن الشراكة بين نادي نيو جيزة عمر الغزالي والنجم الدولي لازار ستستمر خلال الأعوام المقبلة.

ومن جانبه، أعرب عمر الغزالي مالك la gem جيم (LA7) عن تفاؤله بالتعاون مع لازار إنجيلوف لإنشاء عدد من الفروع لـ (LA7)، مشيرًا إلى وجود خطة طموحة تشمل تغطية عدد كبير من البلدان العربية.