صور| الآثار تنظم ورشة نقش على النحاس بالمتحف المصري

دعاء محمودبدأ المتحف المصري بالتحرير أولى فعاليات ورشة نقش وتكفيت نحاس لطلاب المعهد العالي للفنون التطبيقية، والتي من المقرر أن تستمر حتى شهر سبتمبر المقبل.وقالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، إن الورشة بدأت بجولة داخل قاعات المتحف المختلفة المزدخرة بالقطع الأثرية التي تبرز عملية النقش والتطعيم

دعاء محمود

بدأ المتحف المصري بالتحرير أولى فعاليات ورشة نقش وتكفيت نحاس لطلاب المعهد العالي للفنون التطبيقية، والتي من المقرر أن تستمر حتى شهر سبتمبر المقبل.

وقالت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، إن الورشة بدأت بجولة داخل قاعات المتحف المختلفة المزدخرة بالقطع الأثرية التي تبرز عملية النقش والتطعيم والتكفيت المستخدم في الحلي المصري القديم، ثم انتقل الطلاب المشاركين في الورشة إلي بازار المتحف للتطبيق العملي مع الفنانين عماد حسين، وعمرو حسين.

وأشارت صباح عبدالرازق مدير عام المتحف المصري، إلى أن قطاع المتاحف يعطي اهتماما خاص التدريب الطلاب والشباب لإعداد جيل مثقف قادر على العمل ومقدرا للفن المصري القديم ويعي تاريخه، حيث سبق ونظم المتحف المصري خلال الشهر الماضي عددا من الورش الفنية، منها ورشة خيامية للطلاب استمرت لمدة شهر.



