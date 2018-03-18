صور افتتاح أبطال الجودو بمشاركة 43 ناديا يمثلون 10 دول عربية

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افتتح المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس اتحاد الجودو ونائب رئيس الاتحاد العربى ومعه المهندس نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربى فعاليات البطولة العربية للأندية الابطال ال 13 للرجال والخامسة للشباب والرابعة للسيدات والشابات والبطولة المفتوحة التاسعة للكاتا بملعب الصالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى والتى يشارك فيها 43 ناديا يمثلون عشرة دول بنحو 430 لاعبا ولاعبة ، وبحضور الدكتور علاء جبر نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية ، والمستشار الدكتور محمد الدمرداش رئيس مجلس إدارة نادى الزهور ، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الجودو.

وألقى رئيس الاتحاد المصرى كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة فى البطولة وتمنى لهم إقامة طيبة ، ومنافسة شريفة أثناء فعاليات البطولة إلتى تقام على مدار ثلاثة أيام ، ثم ألقى نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربى كلمة أيضا وبعدها أعلن افتتاح البطولة رسميا، وبعد ذلك أقيم حفل افتتاح بسيط بدخول أعلام الدول المشاركة فى البطولة، ثم عزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، أعقبه فقرة لاستعراض فنون القتال والدفاع عن النفس، وأخرى للاعبين المكفوفين من نادى بور سعيد والذين قدموا فقرات نالت إعجاب الجماهير التى حضرت البطولة.

والأندية المشاركة فى البطولة هى الزهور و المعادى والفتح ووادى دجلة ولجنة الناشئين وأصحاب الحياد وبورسعيد والمؤسسة العسكرية بالهايكستب وسموحة والصيد والعبور وستاد المنصورة والرواد وسبورتنج ومدينة نصر والنصر والمؤسسة العسكرية بالأسكندرية والجزيرة وأكاديمية درويش ومركز شباب الجيزة والزمالك وطلائع الجيش من مصر ، ومن الدول العربية بصيرة الرياضى (الاردن) الاماراتى الرياضى والغجيرة ( الامارات) الجمعية الرياضية للأمن الوطنى والشبيبة الرياضية القصور والمرادية والرياضة الهوى تيزي نتلاته والمجمع الرياضى البترولى وشباب قسنطينى (الجزائر ) والوحدة والاتحاد (السعودية) والشرطة العراقى (العراق) والقادسية الرياضى (الكويت) والجامعة المغربية للجيدو وفنون الحرب (المغرب) و الجلاء وشرارة الحج وشمسان والمنصورة اليمنى ( اليمن) واتحاد الشرطة وبلخير والأحرار بزليتن وزناتا (ليبيا) والصليخات (البحرين) .