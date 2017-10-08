صور احتفالات وزيرة الهجرة والجاليات المصرية بصعود الفراعنة للمونديال

ولاء البري: قدمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، تهنئة خاصة لجميع المصريين حول العالم بتأهل منتخب مصر لكأس العالم بروسيا.ونشرت مكرم عبر صفحة الوزارة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عددا من صورها الشخصية اثناء تواجدها بالاستاد لمشاهدة المباراة وتشجيع

ولاء البري:

قدمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، تهنئة خاصة لجميع المصريين حول العالم بتأهل منتخب مصر لكأس العالم بروسيا.





ونشرت مكرم عبر صفحة الوزارة بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عددا من صورها الشخصية اثناء تواجدها بالاستاد لمشاهدة المباراة وتشجيع المنتخب القومي، وانهالات المشاركات من الجاليات المصرية حول العالم بالعديد من الصور والفيديوهات الخاصة بهم اثناء تجمعاتهم لمشاهدة المباراة وتشجيع المنتخب.

واحتفلت الجاليات المصرية بجميع دول العالم بمنتخبها بحمل العلم المصري ورسمه على وجوه أطفالهم لحثهم على الانتماء، كما ظهر على احتفالاتهم الطابع الفلكلوري الخاص بمصر كالرقص والتنورة.

لمشاهدة الصور كاملة ولقطات الفيديو التي تسجل فرحة المصريين حول العالم: