«صوروه عاريًا».. المؤبد للمتهمين بهتك عرض سبعيني في حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة كل من “و. ل.م”، و”ف.ع” حضوريًا بالسجن المشدد 7 سنوات، كما عاقبت “محمد.ع” غيابيًا بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم بخطف سبعيني وهتك عرضه بغرض سرقته بحلوان.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسني، وجاء في أمر إلاحالة أن المتهمين ال3رجل وامرأتين خطفوا المجني عليه “عادل.م” وذلك بطريق التحايل بأن استدرجته المتهمة الثانية إلى مسكن كانت قد أعدته سلفًا رفقة باقي المتهمين واهمة إياه بإقامة علاقة جنسية معه وتمكنت بتلك الوسيل من اصطحابه إلى المنزل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما كشفت التحقيقات، أن المتهمين هتكوا عرض المجني عليه بغير رضاه بأن قام المتهم الثالث وآخر بالتعدي عليه بالضرب مهددين إياه فبثوا الرعب في نفسه وشلوا مقاومته وخلعوا عنه ملابسه، كما سرقوا المنقولات الخاصة بالمجني عليه بأن ارتكبوا ذات الأفعال المشار إليها سلفًا مما بث الرعب في نفس المجني عليه وشلوا مقاومته وتمكنوا من سرقة المنقولات.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين، أنهم اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه بأن قاموا بتسجيل والتقاط مقاطع مصورة له حال كونه عاريا وكان ذلك بغير رضا المجني عليه، كما أنهم هددوا المجني عليه بإفشاء تلك المقاطع المصورة لحمله على الامتناع عن مقاومتهم حال ارتكابهم جرائمهم والتحصل منه غلى مبلغ مالي.

كتبت- نجوي عبد العزيز