«صورته والدة الضحية».. ضبط المتهم بسرقة هاتف محمول من شاب بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم بارتكاب سرقة هاتف محمول من شاب أثناء إجراء مكالمة فيديو كول مع والدته، وتمكينها من تصويره، وألقت القبض عليه.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما نشر على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشأن تضرر شخص من سرقة هاتفه المحمول بمنطقة كوبري الجامعة بمحافظة الجيزة أثناء إجراء مكالمة بتقنية “فيديو كول” مع والدته.

وأضاف أنه فوجىء بسير دراجة نارية عكس الاتجاه وسرقة قائدها هاتفه المحمول، وتمكنت والدة المذكور من التقاط صورة للسارق خلال المكالمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مستخدم الهاتف وضبطه، واتخذت الإجراءات القانونية حياله للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.