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«صورته والدة الضحية».. ضبط المتهم بسرقة هاتف محمول من شاب بالجيزة

أثناء إجراء مكالمة فيديو كول معها.
أماني عوض 4:08 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21 4:08 م, الثلاثاء, 6 يوليو 21

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تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم بارتكاب سرقة هاتف محمول من شاب أثناء إجراء مكالمة فيديو كول مع والدته، وتمكينها من تصويره، وألقت القبض عليه.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما نشر على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشأن تضرر شخص من سرقة هاتفه المحمول بمنطقة كوبري الجامعة بمحافظة الجيزة أثناء إجراء مكالمة بتقنية “فيديو كول” مع والدته.

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وأضاف أنه فوجىء بسير دراجة نارية عكس الاتجاه وسرقة قائدها هاتفه المحمول، وتمكنت والدة المذكور من التقاط صورة للسارق خلال المكالمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مستخدم الهاتف وضبطه، واتخذت الإجراءات القانونية حياله للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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