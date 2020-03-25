صورة نادرة لطالب الهندسة «مصطفى مدبولي» في رحلة جامعية للأقصر..مفاجأت ضمن دفعته!

تضمنت دفعة الدكتور مصطفى مدبولي العديد من الاسماء المعروفة بعضها يظهر بالصورة

عدة صور للدكتور مصطفى مدبولي نشرتها مؤخرا الدكتورة غادة والي ، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات و وزيرة التضامن السابقة ، معلقة عليها أن هذه الصور التقطت لرئيس الوزراء عبر 15 عاما خلال مسيرته في مختلف المجالات التي عمل بها ..

تحدي الصور

ارشيف الصور الذي نشرته الدكتورة غادة والي دفعت المال للبحث حتى توصلت لصورة نادرة التقطت للدكتور مصطفى مدبولي لرئيس الوزراء-ويظهر في منتصف الصورة محاطا بدائرة زرقاء- منذ نحو 35 عاما، وذلك على رصيف محطة الأقصر أثناء رحلة لطلاب ” أسرة زحل ” التابعة لكلية هندسة القاهرة للأقصر وأسوان عام 1985. ‘مصطفى مدبولي ضمن طلبة كلية الهندسة في رحلة للأقصر وأسوان عام 1985



وتخرج الدكتور مصطفى مدبولي عام 1988، فان هذا يعني أن هذه الصورة قد التقطت وهو طالب في أولى قسم عمارة، والتي تعد السنة الثانية بعد اعدادي هندسة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء-صورة حديثة

الصورة نشرها مؤخرا على حسابه الشخصي عزت مجدي خريج نفس الدفعة، وكان أحد أعضاء أسرة زحل بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والتي كانت واحدة من الأسر القليلة التي حافظت على هوية نشاطها الاجتماعي والثقافي المختلط، في ظل هيمنة أسرة المنار الاسلامية وقتها على أغلبية مطلقة في اتحاد الطلبة، وتبنيها لأنشطة تقوم على الفصل بين الطالبات والطلاب. النائب محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان-صورة حديثة

محمد العقاد

و تضم الصورة عددا من الاسماء المعروفة الآخرى منها النائب محمدالعقاد ، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب-ويظهر محاطا بالدائرة الحمراء-، و المهندس طارق الملط، عضو الهيئة العليا السابق لحزب الوسط- ويظهر محاطا بالدائرة السوداء-، وحافظ هريدي مؤسس أسرة زحل نفسها وقتها-ويظهر محاطا بالدائرة الصفراء-، ورئيس التحرير بقناة النيل الثقافية حاليا.

حافظ هريدي رئيس التحرير بقناة النيل الثقافية-صورة حديثة

حسن الخطيب

ومن بين ابناء نفس الدفعة غير المتواجدين في الصورة، حسن الخطيب مدير الاستثمار المباشر بالبنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية وعضو مجلس ادارة صندوق مصر السيادي، وحازم شريف رئيس التحرير والرئيس التنفيذي لجريدة المال، و الدكتور خالد حبيب الاستشاري والخبير في مجال الموارد البشرية والتخطيط وإعادة الهيكلة.

حسن الخطيب مدير الاستثمار المباشر بالبنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية وعضو مجلس ادارة صندوق مصر السيادي

غادة والي

وكانت الدكتورة غادة والي قد نشرت بوست على صفحتها الخاصة نشرت فيه الصور وكتبت فيه :

من أكثر من ١٥ سنه

زاملته في الأمم المتحده خبير تخطيط عمراني متميز منضبط خلوق

وتابعته وهو يضع خطط واستراتيجيات التوسع العمراني في هيئه التخطيط العمراني.

ثم خبيرا اقليميا و دوليا في الأمم المتحدة.

و جاورته في مجلس الوزراء وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية ينفذ بدأب أكبر عمليه تطوير عمراني في تاريخنا الحديث بانضباط وحزم مع عشرات الشركات المنفذه في ظروف شديده الصعوبه وشهدت كيف ضاعف دخل هيئه المجتمعات العمرانية عشره أضعاف بهدوء ودون صخب ودون طلب موارد من وزاره المالية.

رده علي المهاجمين المزايدين كان دائما مزيدا من العمل في صمت.

شرفت بالعمل تحت رئاسته رئيسا لي في مجلس الوزراء يثق في زملائه يتعامل بتقدير واحترام مع مرؤوسيه ويترك لهم مساحه حريه مع متابعه دوريه …

عرفته عن قرب ربا لأسره يرعي أبناءه ، يقود سيارته يوم الجمعه بنفسه بدون حراسه ، يشتري طلبات بيته من السوبر ماركت ويقوم بتوصيل أبنائه بنفسه يوم أجازته لأعياد ميلاد أصحابهم وهو وزير.

عرفته صاحب صاحبه يهتم بزملائه من من تركوا الوزاره و وفيا لرؤسائه السابقين .

شهدته ابنا قلقا جدا عند مرض والدته يتابع ولكن لا يترك عمله أبدا يحركه دائما شعوره بالمسؤولية .

هو المحارب ابن المحارب

هو رئيس حكومتنا الذي تشرفت بالعمل معه

مصطفي كمال مدبولي.