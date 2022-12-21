صورة ميسي على عملة الأرجنتين.. حقيقة تخليد بطل كأس العالم 2022

أثار فوز المنتخب الأرجنتيني ببطولة كأس العالم قطر 2022 تحت قيادة اللاعب الأسطوري ليونيل ميسي، فرحة عارمة حول العالم، وقد ترافق ذلك مع اقتراحات عديدة لتخليد نجومية ميسي إلى حد الحديث عن طباعة صورته على عملة الأرجنتين.

ولاقت تلك الاقتراحات حول وضع صورة ميسي على البيزو الأرجنتيني، صدى من وسائل إعلام أكدت أن الأمر “بالفعل قيد الدراسة”.

بطل كأس العالم 2022

وقالت صحف أرجنتينية إن البنك المركزي الأرجنتيني عقد اجتماعًا طارئًا عقب فوز منتخب التانجو بكأس العالم 2022 وناقش عدة قضايا هامة مثل تأثير الجائزة التي حصل عليها المنتخب والتي تقدر بـ 42 مليون دولار نظير الفوز بكأس العالم، فضلا عن العملات الخاصة التي سيصدرها البنك بمناسبة الحدث التاريخي.

ولفتت الصحف إلى أن البنك ناقش بشكل خاص طباعة صورة ميسي على ورقة الـ 1000 بيزو وهي أعلى فئة نقدية في الأرجنتين (تعادل 8 دولارات أمريكية).

وكان المركزي الأرجنتيني قد أصدر عملة خاصة بمناسبة فوز المنتخب بكأس العالم 1978.

الحقيقة وراء تخليد ميسي على عملة الأرجنتين

لا يبدو الخبر حقيقيا حتى الآن، في ظل عدم صدور بيانات رسمية من البنك المركزي الأرجنتيني.

وقالت صحيفة mediotiempo الرياضية المكسيكية، إن إصدار عملة تحمل صورة ميسي قد يتحقق في المستقبل لكنه حاليا بعيدا عن التأكيد.

كما ذهبت صحف أخرى إلى أن المركزي الأرجنتيني قد يصد عملات تذكراية محدودة تحمل صورة ميسي والمدرب ليونيل سكالوني كنوع من تخليد بطولة الأرجنيتين الثالثة في كأس العالم.

ويميل خبراء اقتصاديون إلى أن المركزي الأرجنتيني قد لا يدعم حتى هذا الأمر في ظل أن تكلفة إنتاج ورقة نقدية جديدة ستكون باهظة، بينما تمر البلاد بتضخم متصاعد، مما يؤثر على الميزانية العامة.