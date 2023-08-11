صورة عبر «فيس بوك» تكشف لشخص وفاة والده.. والأمن يوضح ملابساتها

توصلت أجهزة الأمن لكشف ملابسات تداول صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، تتضمن المساعدة في التعرف على هوية شخص متوفي في إحدى المستشفيات، بدائرة قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وبالفحص اتضح أنه بتاريخ 10 الجاري تبلغ لقسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية ، من شخص -مقيم بمحافظة المنوفية- بتعرض والده صاحب الصورة المشار إليها، لوعكة صحية أثناء تواجده بدائرة القسم، ونقل على إثرها إلى المستشفى وتوفى أثناء إسعافه.

وأضاف أنه لم يكن على علم بوفاة والده، إلا عقب نشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمراجعة التقرير الطبي المنسوب صدوره للمستشفى، والذي يفيد بحدوث الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.