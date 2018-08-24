صورة تكشف عن هوية عروس محمد عادل إمام

انتشرت في الفترة الأخيرة مجموعة من التقارير عن زواج الفنان محمد عادل إمام، وعن هوية عروسه رغم التكتم الذي يحيط بحفل زفافه الأسبوع المقبل في الساحل الشمالي.ويحتفل نجل الفنان عادل إمام، بزفافه على خطيبته السابقة نوران، التي كان من المقرر زواجهما منذ 3 أعوام تقريباً، وتأجل بعد إعلان وفاة الفنان نور ا

انتشرت في الفترة الأخيرة مجموعة من التقارير عن زواج الفنان محمد عادل إمام، وعن هوية عروسه رغم التكتم الذي يحيط بحفل زفافه الأسبوع المقبل في الساحل الشمالي.

ويحتفل نجل الفنان عادل إمام، بزفافه على خطيبته السابقة نوران، التي كان من المقرر زواجهما منذ 3 أعوام تقريباً، وتأجل بعد إعلان وفاة الفنان نور الشريف، إلا أن زيادة فترة عدم الارتباط أسهمت في أن يخرج خبر انفصاله عن خطيبته.



رغم أن محمد عادل يضع سرية بشأن زفافه، إلا أن ما دفع البعض للتلميح أن عروسه هي خطيبته السابقة، ما كتبته الفنانة منى ممدوح، عبر حسابها على انستجرام: “ختامها مسك محمد إمام ابن أستاذي، ومن علمني التمثيل الزعيم عادل إمام، وعقد قرانه على نوران، مبروك وربنا يسعدكوا جميعًا”.

محمد إمام أعلن عن زواجه من خلال صورة نشرها على انستجرام، استعان فيها بأية قرانية: “سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ”.، وعلق عليها بالإشارة إلى القلب والخاتم تأكيدًا على أنباء الزواج.