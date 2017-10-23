صورة الشعب في صدارة برنامج نقد الممارسة

علي راشدينظم مركز الدارسات الثقافية مؤتمر "نقد الممارسة في الدراسات الثقافية" بالمجلس الأعلى للثقافة يوم الخميس 2 نوفمبر المقبل، ويتضمن المؤتمر مجموعة من الجلسات والدراسات البحثية تبدأ من الحادية عشر صباحا وحتى الثامنة مساء.وتقدم "بوابة المال" البرنامج الكامل للمؤتمر وهو كالتالي:الجلسة الافتت

علي راشد

ينظم مركز الدارسات الثقافية مؤتمر “نقد الممارسة في الدراسات الثقافية” بالمجلس الأعلى للثقافة يوم الخميس 2 نوفمبر المقبل، ويتضمن المؤتمر مجموعة من الجلسات والدراسات البحثية تبدأ من الحادية عشر صباحا وحتى الثامنة مساء.

وتقدم “بوابة المال” البرنامج الكامل للمؤتمر وهو كالتالي:



الجلسة الافتتاحية من 11 :11:30 صباحا:





ـ كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة : د.حاتم ربيع

ـ كلمة المشاركين فى المؤتمر : الناقد عمر شهريار

ـ كلمة منسقة المؤتمر : د.مروة مختار

ـ يقدم الجلسة الافتتاحية : الشاعر هشام زغلول



الجلسة الأولى : 11:30 : 1 ظهرا، وتدير الجلسة : د.مروة مختار





1ـ الناقد عمر شهريار : النقد الثقافى والنقد الجمالي .. الحضور المزدوج مقاربة شارحة لكتاب “صورة الشعب بين الشاعر والرئيس” .

2ـ د.رضا عطية : محمد بدوى… بلاغة الكذب : الأنساق الثقافية المتصارعة .

3 ـ د.ناهد رحيل : النص الدرويشي وأزمة الهوية فى شعر يهود الشرق :

دراسة فى قصيدة” لوحة بلاجدار” للشاعر سامى شالوم شطريت .

4 ـ د.نادر رفاعى : التحليل الثقافى للنص السينمائى، فيلم”زمن حاتم زهران نموذجا.

استراحة شاى : 1 : 1:30 ظهرا.



الجلسة الثانية : 1:30 : 3:30 عصرا تدير الجلسة : د.سامية سلام





1ـ د.عزيزة بدر : القيم والأيدلوجيا والعلم وهم الموضوعية العلمية .

2ـ د. ممدوح النابى:المهمشون فى سياقهم التاريخى، قراءة فى كتابات شعبان يوسف.

3 ـ د.يسرى عبد الغنى : النقد الثقافى

4 ـ ا .أحمد عبد الرازق أبو العلا : مسرح الثقافة الجماهيرية ..النص المسرحى وتباين حالات التلقى،

دراسة تطبيقية لنظرية التلقى والتأثير

5ـ د.خالد عبد الغنى :مفهوم الهوية لدى مهدى بندق ،قراءة نقدية ورؤية نفسية



الجلسة الثالثة :4 :5:30 مساء يدير الجلسة :د.محمود عبد الغفار





1ـ ا. منال فاروق : النقد الثقافى : سؤال وإجابة

2ـ د.غيضان السيد : أزمة الثقافة فى البلاد العربية بين التنظير وآليات الممارسة

3ـ د.حمدى النورج : الهجرة غير الشرعية ،دراسة فى النسق الثقافى المقارن بين فيلمى :

المدينة والبرالثانى

4ـ ا.هشام زغلول : الخطاب النقدى الثقافى ” مساءلة منهجية للمفاهيم والمقولات العربية .



الجلسة الرابعة : 6 :7:30 يدير الجلسة :ا.محمد صلاح زيد





1 ـ أ.أميرة ناصر : الممارسة الثقافية قراءة مونتاجية فى المشروع الغذامى

2ـ د.إكرامى فتحى : الممارسات العربية للنقد الثقافى ، من التأصيل حتى غواية المصطلح ،

رؤية فى نماذج مختارة

3ـ ا.محمود عبد البارى : النقد الثقافى بين تماثل المنطلقات النظرية وتباين الممارسات التطبيقية

4 ـ د.عايدى جمعة : دعوة مجدى يوسف لدعم الإبداع الذاتى ورفض التبعية الغربية .



الجلسة الختامية والتوصيات 7:30 :8 م

