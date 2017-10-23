صورة الشعب في صدارة برنامج نقد الممارسة

علي راشد
ينظم مركز الدارسات الثقافية مؤتمر “نقد الممارسة في الدراسات الثقافية” بالمجلس الأعلى للثقافة يوم الخميس 2 نوفمبر المقبل، ويتضمن المؤتمر مجموعة من الجلسات والدراسات البحثية تبدأ من الحادية عشر صباحا وحتى الثامنة مساء.
وتقدم “بوابة المال” البرنامج الكامل للمؤتمر وهو كالتالي:
الجلسة الافتتاحية من 11 :11:30 صباحا:
ـ كلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة : د.حاتم ربيع
ـ كلمة المشاركين فى المؤتمر : الناقد عمر شهريار
ـ كلمة منسقة المؤتمر : د.مروة مختار
ـ يقدم الجلسة الافتتاحية : الشاعر هشام زغلول
الجلسة الأولى : 11:30 : 1 ظهرا، وتدير الجلسة : د.مروة مختار
1ـ الناقد عمر شهريار : النقد الثقافى والنقد الجمالي .. الحضور المزدوج مقاربة شارحة لكتاب “صورة الشعب بين الشاعر والرئيس” .
2ـ د.رضا عطية : محمد بدوى… بلاغة الكذب : الأنساق الثقافية المتصارعة .
3 ـ د.ناهد رحيل : النص الدرويشي وأزمة الهوية فى شعر يهود الشرق :
دراسة فى قصيدة” لوحة بلاجدار” للشاعر سامى شالوم شطريت .
4 ـ د.نادر رفاعى : التحليل الثقافى للنص السينمائى، فيلم”زمن حاتم زهران نموذجا.
استراحة شاى : 1 : 1:30 ظهرا.
الجلسة الثانية : 1:30 : 3:30 عصرا تدير الجلسة : د.سامية سلام
1ـ د.عزيزة بدر : القيم والأيدلوجيا والعلم وهم الموضوعية العلمية .
2ـ د. ممدوح النابى:المهمشون فى سياقهم التاريخى، قراءة فى كتابات شعبان يوسف.
3 ـ د.يسرى عبد الغنى : النقد الثقافى
4 ـ ا .أحمد عبد الرازق أبو العلا : مسرح الثقافة الجماهيرية ..النص المسرحى وتباين حالات التلقى،
دراسة تطبيقية لنظرية التلقى والتأثير
5ـ د.خالد عبد الغنى :مفهوم الهوية لدى مهدى بندق ،قراءة نقدية ورؤية نفسية
الجلسة الثالثة :4 :5:30 مساء يدير الجلسة :د.محمود عبد الغفار
1ـ ا. منال فاروق : النقد الثقافى : سؤال وإجابة
2ـ د.غيضان السيد : أزمة الثقافة فى البلاد العربية بين التنظير وآليات الممارسة
3ـ د.حمدى النورج : الهجرة غير الشرعية ،دراسة فى النسق الثقافى المقارن بين فيلمى :
المدينة والبرالثانى
4ـ ا.هشام زغلول : الخطاب النقدى الثقافى ” مساءلة منهجية للمفاهيم والمقولات العربية .
الجلسة الرابعة : 6 :7:30 يدير الجلسة :ا.محمد صلاح زيد
1 ـ أ.أميرة ناصر : الممارسة الثقافية قراءة مونتاجية فى المشروع الغذامى
2ـ د.إكرامى فتحى : الممارسات العربية للنقد الثقافى ، من التأصيل حتى غواية المصطلح ،
رؤية فى نماذج مختارة
3ـ ا.محمود عبد البارى : النقد الثقافى بين تماثل المنطلقات النظرية وتباين الممارسات التطبيقية
4 ـ د.عايدى جمعة : دعوة مجدى يوسف لدعم الإبداع الذاتى ورفض التبعية الغربية .
الجلسة الختامية والتوصيات 7:30 :8 م