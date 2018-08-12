صور|السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6 مليارات جنيه

المال - خاصافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، قناطر أسيوط الجديدة، بمحافظة أسيوط، التى تعد ثالث أكبر مشروع مائى مقام على نهر النيل، بعد السد العالى وقناطر نجع حمادى.وبلغت تكلفة إنشاء القناطر الجديدة 6 مليارات جنيه، نفذها اتحاد شركات عالمية ووطنية، وتسهم فى تحسين حالة الرى فى مساحة مليو

المال – خاص

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، قناطر أسيوط الجديدة، بمحافظة أسيوط، التى تعد ثالث أكبر مشروع مائى مقام على نهر النيل، بعد السد العالى وقناطر نجع حمادى.



وبلغت تكلفة إنشاء القناطر الجديدة 6 مليارات جنيه، نفذها اتحاد شركات عالمية ووطنية، وتسهم فى تحسين حالة الرى فى مساحة مليون و650 ألف فدان، بـ5 محافظات، وتحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين على أعلى مستوى تقنى.



ويشمل المشروع محطة كهرباء كهرومائية عند الكيلو 545,00 على بعد 400 متر خلف القناطر القديمة تنتج 32 ميجاوات، بحوالى 100 مليون جنيه سنوياً.

يذكر أن حجر الأساس للمشروع وضع عام 2012 على نهر النيل، وتم الانتهاء من تنفيذه في مارس 2018، ويساهم فى تحسن حركة النقل النهرى فى محافظات الصعيد، لوجود هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، عرض الواحد 17 مترًا فى طول ملاحى 156 متراً.



ويهدف المشروع إلى تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف ترعة الإبراهيمية بنسبة 20% من إجمالى المساحة المزروعة فى مصر، موزعة على 5 محافظات هى “أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الجيزة”، ويبلغ عدد المستفيدين من تحسين الرى مليون مزارع مصرى.







