صود البورصة في افتتاح تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدين افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول . وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.77% عند مستوى 17755نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.33% عند مستوى 870 نقطة…

رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها حتى أول ساعة تداول .

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.77% عند مستوى 17755نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.33% عند مستوى 870 نقطة حتى الساعة 11:00

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها، حيث صعدالمؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.18% ليسجل مستوى 17620 نقطة.

كما صعد مؤشر “egx70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.38% ليصل إلى 867 نقطة، وامتد الارتفاع إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.28% إلى 2261 نقطة.

