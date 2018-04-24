صوت القاهرة تعيد إنتاج حفلات أم كلثوم على أسطوانات البيك أب

رحاب صبحىقامت شركه صوت القاهرة بحملة لإحياء الفن الأصيل تحت شعار ( اسمع الزمن الجميل ) والذي يهدف لإحياء الأغاني التراثية القديمة برعاية الإعلامي الكبير محمد العمري رئيس مجلس الادارة.وقامت الشركة بإنتاج أجهزه الجرامافون بشكل حديث يتواكب مع حداثه ومتطلبات الحاضر كما قامت بإنتاج العديد من حفلا

رحاب صبحى

قامت شركه صوت القاهرة بحملة لإحياء الفن الأصيل تحت شعار ( اسمع الزمن الجميل ) والذي يهدف لإحياء الأغاني التراثية القديمة برعاية الإعلامي الكبير محمد العمري رئيس مجلس الادارة.

وقامت الشركة بإنتاج أجهزه الجرامافون بشكل حديث يتواكب مع حداثه ومتطلبات الحاضر كما قامت بإنتاج العديد من حفلات سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم على أسطوانات البيك اب والتى تمت معالجتها بأحدث تقنيات الصوت الحديثة

كما تقوم صوت القاهرة حاليا بمعالجة جميع الأغاني التراثيه القديمة لنجوم زمن الفن الجميل استعدادا لطرحها في الأسواق.



