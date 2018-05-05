صوت الطبلاوي والأكشن يسطرون على برومو فوق السحاب

أحمد حمدي: تعاقدت قناة ON E على عرض مسلسل "فوق السحاب" بطولة النجم هاني سلامة، وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز, حصريا على شاشاتها خلال شهر رمضان المقبل.وطرح المنتج تامر مرسي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي البرومو الدعائي الرسمي للمسلسل, واحتوى البرومو على مشاهد أكشن وإثار

أحمد حمدي:



تعاقدت قناة ON E على عرض مسلسل “فوق السحاب” بطولة النجم هاني سلامة، وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز, حصريا على شاشاتها خلال شهر رمضان المقبل.

وطرح المنتج تامر مرسي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي البرومو الدعائي الرسمي للمسلسل, واحتوى البرومو على مشاهد أكشن وإثارة ومطاردات تتخللها العديد من المشاهد الإنسانية التي تمس الوجدان والمشاعر, خاصة أن المخرج رؤوف عبد العزيز حريص دائما على استخدام تكنيك مختلف في تنفيذ هذه المشاهد والعمل على تصويرها في الأماكن الحقيقية لها وتحديدا في روسيا والتصوير في اخطر السجون هناك.

كما أظهر البرومو إلقاء المسلسل الضوء على العديد من القضايا الخطيرة كتجارة الأعضاء والتعصب ضد الاسلام في أوروبا وغيرها من القضايا والموضوعات المسكوت عنها.

واللافت للنظر هو بداية البرومو بصوت الشيخ محمد الطبلاوي بقراءة أية من القرءان الكريم والتي تعد سابقة من نوعها أن يتم استخدام صوت الشيخ الطبلاوي في بروموا عمل فني.

إضافة احتواء البرومو على صورة مبهرة وأماكن تصوير مختلفة ومميزة على الساحة، خاصة أن يعد أول عمل درامي يتم تصويره سواء في روسيا أو المجر، خاصة أن المعروف عن المخرج رؤوف عبد العزيز أنه صاحب صورة مميزة.

ويعد “فوق السحاب” المسلسل الوحيد هذا العام الذي تم تصوير مشاهدة في ثلاث دول أوربية, يقوم ببطولته النجم هاني سلامة وستيفاني صليبا وإبراهيم نصر وعفاف ومنى عبد الغني ونهال عنبر وميرنا نور الدين ومني عبد الغني، وشادي ألفوس وتوني ماهر وعزة مجاهد وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سنرجي لمالكها تامر مرسي.