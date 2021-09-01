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صوان رئيسًا لقطاع التسويق والمبيعات بشركة ثروة لتأمينات الحياة

تستقطب أفضل الكوادر المتخصصين فى النشاط
مروة عبد النبي 9:18 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 9:18 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

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تولّى هانى صوان رئاسة قطاع التسويق والمبيعات بشركة ثروة لتأمينات الحياة، فى إطار خطة تطوير الشركة للفروع والمبيعات. وكان صوان يشغل منصب مدير عام المبيعات بالشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة، وقبلها بعام شغل المنصب نفسه بشركة المهندس لتأمينات الحياة.

 ومن المعروف أن صوان كان يشغل منصب المدير التنفيذي للمبيعات والتدريب والتطوير في شركة تشب لتأمينات الحياة- مصر، ويمتلك خبرة أكثر من 20 سنة في مبيعات تأمينات الحياة بمصر مصحوبة بقصة نجاح كبيرة في هذا المجال.

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تعرف على رأسمال ثروة لتأمينات الحياة

ويبلغ رأس المال المدفوع لشركة ثروة لتأمينات الحياة 100 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بواقع 80% لمجموعة ثروة كابيتال، مقابل 15% للشركة التجارية المتحدة للتأمين- اللبنانية، و5% لأحد المستثمرين الأفراد.

وأطلقت شركة ثروة لتأمينات الحياة يناير الماضى أول صندوق لها فى السوق تحت اسم “صندوق استثمار الحياة النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذي العائد اليومي التراكمي”، بحجم مبدئي 100 مليون جنيه.

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وتتولى شركة مصر كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك مصر، إدارة الصندوق بالتعاون مع شركة ثروة لإدارة الاستثمارات.

التركيزعلى تأمين الافراد والشركات والإستثمار فى التكنولوجيا

وحصلت شركة ثروة لتامينات الحياة على ترخيص مزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية فى الربع الثانى من عام 2019، وبدأت نشاطها مباشرة عبر إصدار منتجاتها للتأمين على الحياة، والتأمين الصحى، وتكوين الأموال.

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وتركز إستراتيجية الشركة على تقديم خدمات التأمين للأفراد والشركات، مع الاستثمار فى التكنولوجيا؛ بهدف توصيل الحلول التأمينية إلى فئة كبيرة من العملاء.

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بقلم مروة عبد النبي

صحفية إقتصادية - نائب رئيس قسم التأمين بجريدة المال

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