صوامع وشون محافظة البحيرة تستقبل 37 ألف طن قمح

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لانتظام موسم حصاد وتوريد القمح بالمحافظة، والذي انطلق اعتبارًا من 8 أبريل المنقضي، حتى نهاية أغسطس 2023. وأشارت إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بالقمح لهذا العام يبلغ 335830 فدانًا، وأن إجمالي عدد الشون والصوامع الجاهزة لتسلم القمح 39 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة، بطاقة استيعابية تتجاوز 627 ألف طن، وأنها كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها، هذا العام.

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن محافظة البحيرة تُعدّ من المحافظات الواعدة زراعيًّا، وحققت مراكز متقدمة على مستوى محافظات الجمهورية فى نسب التوريد، العام الماضي، لافتةً إلى أنه تم توريد 37 ألف طن قمح محلي لشون وصوامع المحافظة.

وشددت على المراجعة الدورية لكل التجهيزات المتعلقة بعملية التوريد، خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليميها للمزارعين،

حيث تمت أعمال المعاينة من مديريتي التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن مواقع تسلم وتخزين محصول القمح؛ للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من اعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع.

كما أن أعمال لجان تسلم القمح بالشون والصوامع تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الثانية عشرة مساءً في الشون والصوامع المجهزة بالإنارة.

يُذكر أن القرار الوزاري حدد سعر القمح المحلي المورد نسبة نقاء 23.5 سعرة 1500 جنيه للإردب، ودرجة نقاء 23 سعرة 1475 للإردب، ودرجة نقاء 22.5 سعرة 1450 للإردب،

على أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري.