صوامع كفر الشيخ تتسلم 178808 أطنان قمح

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن 22 موقعا ما بين صوامع وشون استلمت اليوم السبت، 178 ألفا و807 أطنان و 838 كيلو قمح ، وإجمالي الوارد داخل المحافظة 147 ألفا و452 طنا و 287 كيلو، والمنقول خارج المحافظة من الأقماح، 25 ألفا و 814 طنا و 560 كيلو.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم توريده داخل وخارج المحافظة من أقماح كفر الشيخ 178 ألفا و 807 أطنان و838 كيلو قمح، وهذه المواقع تابعة للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ.

وأضاف نور الدين، في بيان له، أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، مشددا على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.