صوامع القمح ببورسعيد تستقبل 1870 طنا

وشدد المحافظ، على الجهات المسئولة عن استلام محصول القمح بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس عن انتظام عملية توريد محصول القمح للصوامع والمطاحن ، حيث بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم الخميس 1870 طنا بنطاق دائرة المحافظة.

وشدد المحافظ، على الجهات المسئولة عن استلام محصول القمح بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح.

يذكر أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت ١٣٨٥٨ فدان تشمل منطقة سهل الطينة بواقع ٣٠٨٨ فدانا ومنطقة مشروع ناصر والتينة وتضم ١٨٨٦ فدانا ومشروع شباب الخريجين ١٣٣٥ فدانا بالإضافة إلي جمعيات الاستصلاح الزراعي التي تضم ٧٥٤٩ فدان بزيادة عن العام الماضى والتى بلغت مساحة الأرض المزروعة حوالى١٢٦٠٤ أفدنة .

وكذلك زيادة المساحة المنزرعة بالقمح وزيادة إنتاجيته بالمقارنة بالأعوام السابقة، لافتًا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح بالمحافظة هذا العام بلغت ١٣٨٥٨ فدانا بزيادة ١٥٠٠ فدان عن العام الماضي بمختلف القرى.