صوامع البحيرة تستقبل اليوم 875 طن أرز

استمرت أعمال توريد محصول الأرز بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية.

ويبلغ إجمالي ما تم توريده لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى صباح اليوم 9705 أطنان بتوريد 875 طنا من إجمالي المساحة المنزرعة والتى تبلغ 174.9 ألف فدان.

يذكر أن نقاط التجميع لاستلام الأرز الشعير 17 نقطة تجميع بمراكز ( المحمودية – إيتاي البارود – شبراخيت – حوش عيسى – الرحمانية – دمنهور – الدلنجات – كفر الدوار – إدكو – رشيد – النوبارية – أبو حمص – كوم حمادة ) وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألفا و700 طن.

وحسب بيان محافظة البحيرة فقد ناشدت المحافظة مزارعي الأرز بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم والالتزام بكافة القرارات المنظمة وتشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الممتنعين عن التوريد وفق قرارت وزير التموين بشأن التوريد (حد أدنى طن أرز شعير لكل فدان منزرع أرز )، وذلك بعدم السماح بزراعة الأرز العام القادم وكذا عدم صرف الأسمدة أو المبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات طبقاً للمادة السابعة من قرار وزير التموين رقم 109 لسنة 2022 بالإضافة لـ 10 آلاف جنيه للطن يسددها كل من لم يقم بتسليم الكمية المقررة وذلك طبقاً للمادة التاسعة من ذات القرار.

ونهاية الأسبوع الماضي وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل توريد الأرز الشعير من المزارعين مع مراعاة أن يكون أرز الشعير المورد مطابق ‏للمواصفات الموضوعة، وأن كل نقطة استلام يوجد بها لجنة استلام برئاسة ‏مندوب عن مديرية التموين المختصة ومندوب عن هيئة سلامة الغذاء وآخر ‏عن مديرية الزراعة ومندوب عن الجهات المسوقة.

ونص القرار على أن ‏الجهات المسوقة تشمل شركات المضارب التابعة للشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية إضافة إلى البنك الزراعى المصري وأي جهة أخرى يتم اعتمادها من ‏وزارة التموين والتجارة الداخلية.‏

كان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية قد أصدر قراراً رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على ‏الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وأن موسم توريد شعير ‏الأرز المحلى، يستمر حتى 15 ديسمبر القادم مع ضرورة توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل ‏‏25 % من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، إجمالي مستهدف ‏‏1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم ‏استراتيجية الوزارة في تعزيز الأمن الغذائي من السلع الأساسية، إضافة إلى ‏تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من ‏هذه السلعة الاستراتيجية.‏