صن فارما تطالب بتحريك أسعار الأدوية

سمر السيد:طالب الدكتور هانى مشعل، المدير العام لشركة صن فارما للأدوية، وزارة الصحة بضرورة تحريك أسعار المستحضرات الدوائية، نظراً لارتفاع التكاليف بعد تحرير سعر الصرف، مؤكداً أن الزيادة الأولى التى أعلنتها الحكومة مطلع العام الجارى، لم تكن كافية، لأنها شملت 20% فقط من الإنتاج، وه



سمر السيد:



طالب الدكتور هانى مشعل، المدير العام لشركة صن فارما للأدوية، وزارة الصحة بضرورة تحريك أسعار المستحضرات الدوائية، نظراً لارتفاع التكاليف بعد تحرير سعر الصرف، مؤكداً أن الزيادة الأولى التى أعلنتها الحكومة مطلع العام الجارى، لم تكن كافية، لأنها شملت 20% فقط من الإنتاج، وهو ما أدى إلى تحقيق بعض الأدوية خسائر.

وأضاف فى الندوة التى نظمتها الشركة اليوم، بمناسبة افتتاح مكتبها الجديد بمنطقة المعادي، أن المصنع الذى افتتحه الشركة فى مدينة السادس من أكتوبر، أوائل العام الجارى، لم يحقق أرباحا بسبب ارتفاع التكاليف، علاوةً على تحديد وزارة الصحة لكل شركة أعدادا معينة من الأصناف الدوائية لإنتاجها، وهو ما يؤدى لضياع الكثير من الفرص لتسجيل أدوية جديدة، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدى لإحجام المستثمرين الأجانب عن المجئ للسوق المحلية .

ولفت إلى أن هناك شركات بدأت تلجأ لافتتاح فروع، ومصانع فى بلدان مجاورة، كوسيلة للتحوط ضد أى مخاطر مستقبلية فى استثمارها بالسوق المحلية، مشيراً إلى أنه رغم التحديات تحاول شركته المضي قدماً.

وذكر أن اتجاه وزارة الصحة لفتح باب تسجيل المزيد من المستحضرات الدوائية، سيؤدى إلى فتح شهية الشركات المحلية لضخ الاستثمارات، وجذب شركات أخرى.

