«صن فارما» تتوقع تراجع أرباحها خلال العامين الحالى والمقبل

توقع الدكتور هانى مشعل، المدير العام لشركة صن فارما الهندية للأدوية، تراجع حجم أرباح العام الحالى والمقبل؛ مرجعًا ذلك إلى ارتفاع أسعار وتكلفة مستلزمات الإنتاج والطاقة؛ فى حين أسعار المنتجات الدوائية ثابتة لا تتغير، وبالتالى مهما ارتفع حجم مبيعات وإيرادات الشركة فلن يصاحب ذلك زيادة فى الأرباح -وفقًا لقوله.

ورجح فى تصريحات خاصة لـ«المال»، ارتفاع حجم إيرادات الشركة لتسجل نحو 120 مليون جنيه فى العام الحالى، مقابل 100 مليون العام الماضى.

وأضاف أن الشركة تخطط لطرح مستحضرين دوائيين فى السوق المحلية لعلاج الأمراض النفسية والعصبية، أحدهما الشهر الحالى وآخر خلال شهرين، بينما طرحت مستحضرًا دوائيًا واحدًا العام الماضى.

كان «مشعل» قد صرح لـ«المال» سابقًا بأن شركته التزمت بتوفير «مضادات حيوية» كانت من ضمن البروتوكول الخاص بعلاج فيروس كورونا، رغم أن سعر المادة الخام الخاص بتلك الأدوية مرتفع، لكنها تقوم بطرحها فى الأسواق منذ بداية تفشى الوباء.

يشار إلى أن شركتى «صن فارما إنداستريز» و«رانباكسى لابو راتوريز ليمتد» الهنديتين، اتفقتا على الاندماج عام 2014، فى صفقة بنحو 4 مليارات دولار، تضمنت استحواذ الأولى على %100 من أسهم الثانية.

وبحسب تصريحات سابقة لـ«مشعل»، تبلغ حجم استثمارات الشركة فى السوق المحلية نحو 20 مليون دولار، وبدأت عملها فى مصر بمجال تجارة المنتجات الدوائية قبل الاستثمار فى مجال التصنيع محليًا، وقامت بتشغيل مصنعها الأول أوائل عام 2017، باستثمارات بلغت 13 مليون دولار.

يُشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت عام 2017 زيادة أسعار 3010 مستحضرات دوائية، بواقع %15 من الأدوية المحلية و%20 من مستوردة.