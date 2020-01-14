«صن رايز» تفتتح فندقاً جديداً فى العين السخنة بتكلفة 20 مليون دولار

قال حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة بلوسكاى للسياحة ومجموعة فنادق صن رايز، إنه من المقرر افتتاح فندق جديد تابع للمجموعة فى قرية أزها بالعين السخنة، خلال شهر يونيو المقبل، بتكلفة 20 مليون دولار.

وأضاف الشاعر، فى تصريحات خاصة، لـ»المال»، أن الفندق يضم نحو 150 غرفة وجناحًا، ومستهدف بناء فرع جديد بمدينة مرسى علم، متابعًا أن تكلفة المشروع والسعة الفندقية له ومواعيد الإنشاء والانتهاء فى مرحلة الدراسة.

وعن استحواذ شركته على فندقين فى شرم الشيخ بتكلفة 50 مليون دولار أكد الشاعر أنه تم شراؤهما من بنك الـCIB بإجمالى طاقة فندقية تصل إلى 580 غرفة، مشيرًا إلى أنه تم وضع موازنة بقيمة 20 مليون دولار؛ لإجراء أعمال التجديد لهما.

كان «الشاعر» قد أكد، فى تصريحات سابقة، لـ»المال»، أنه من المقرر افتتاح 3 فنادق جديدة تابعة لشركته فى شرم الشيخ خلال 2020، بعد انتهاء أعمال الإنشاء والتجهيز لها، بتكلفة 1.5 مليار جنيه بطاقة 650 غرفة.

على صعيد آخر أوضح الشاعر أن شركته جلبت لمصر نحو 500 ألف سائح خلال 2019، لافتًا إلى أن السوق الإنجليزية ستعود بقوة خلال الموسم الصيفى المقبل، متوقعًا أن تتزايد أعداد السائحين الإنجليز الوافدين لتدخل نادى المليون فى 2022.

تعد «بلو سكاى» إحدى الشركات الرائدة فى مجال السياحة والفنادق منذ عام 1971، أسسها سلامة جودة الشاعر، وتضم المجموعة عدة شركات، منها: بلو سكاى للنقل، برايت سكاى للسياحة، صن رايز للفنادق العائمة والمنتجعات.

وتعتبر «صن رايز» من أهم شركات المجموعة، حيث تمتلك وتدير أكثر من 13 فندقًا سياحيًّا منتشرة بمدن شرم الشيخ والغردقة، إضافة إلى 7 مراكب سياحية تعمل بين مدينتى الأقصر وأسوان.

دعاء محمود