«صن جولد» تستهدف توريد المشغولات الذهبية للسوق السعودية مطلع 2024

تستهدف شركة صن جولد لصناعة المشغولات الذهبية، تصدير نحو 2000 جرام من المشغولات الذهبية للسوق السعودية مع بداية عام 2024، مع إمكانية التوسع وزيادة الكميات لاحقا والدخول فى أسواق خارجية.

قال هانى سعد رئيس شركة صن جولد لصناعة المشغولات، فى حوار لـ”المال” إن شركته تستهدف الاتجاه للتصدير لأول مرة إلى الأسواق الخارجية مطلع العام المقبل، على أن تكون الوجهة الأولى للتصدير هى المملكة العربية السعودية الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن بعض العملاء من السوق السعودية اطلعوا على منتجات الشركة ومشغولاتها، وجار التفاوض معهم على الدخول للسعودية، ومن ثم التوسع فى البلدان الخليجية.

وأضاف سعد أن سوق الذهب فى مصر يختلف عن السنوات الماضية نتيجة الوعى الكبير لدى المواطنين فى الفترة الأخيرة والتى بدأت فى الاستثمار فى المعدن الأصفر عن طريق الادخار بدلًا من الزينة، ما ساهم فى زيادة عدد الورش والشركات العاملة فى المجال.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية لشركة صن جولد تقارب نحو 400 كيلو سنويًا من المشغولات الذهبية، مؤكدًا أن شركته تعمل بالطاقة الإنتاجية القصوى لها فى الوقت الحالى نتيجة الطلب المتزايد على منتجاتها فى الأشهر الأخيرة فى السوق المحلية وفى إطار خططها للتوسع عالميًا.

وكشف سعد عن أن صن جولد تعمل فقط فى مجال تصنيع المشغولات الذهبية فقط ولا تنوى الدخول إلى مجال إنتاج الجنيهات الذهب أو السبائك نظرًا لوجود العديد من الشركات العاملة فى نفس القطاع، إضافة إلى أن الطلب على السبائك ليس بنفس القدر على المشغولات.

وأوضح أن إنتاج السبائك والجنيهات الذهب لا تحتاج لعمالة كبيرة مثل المشغولات الذهبية والتى تتطلب عمالة كثيرة مع تصميمات جديدة بشكل متواصل للتوافق مع الأذواق المحلية والعالمية وهو ما يميز الشركة وتسعى لتطويره بشكل مستمر لتجد مكانًا وسط الكيانات المتنافسة.

وكشف عن أن زيادة أسعار الذهب فى مصر شيء طبيعى فى ظل التحديات، ودائما ما يصعد سعر الذهب من وقت لآخر، لأن الذهب يعد الملاذ الآمن للمستثمرين والأفراد أوقات الأزمات والأضطرابات فى ظل التحديات التى يواجهها الاقتصاد والعالم ككل من أزمات وغيرها ما يدفع الطلب من جانب الأفراد للجوء إلى الذهب، إضافة إلى البنوك المركزية على مستوى العالم.

وقال سعد إنه كلما ارتفع الذهب فى مصر كلما زاد الطلب عليه من المواطنين، وهو ما ساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة فى المجال وساعد على زيادة حجم مبيعاتها، موضحًا أنه كلما ازداد القلق لدى المواطن ساهم فى التوجه لشراء الذهب للحفاظ على قيمة المدخرات وللتحوط من أى انخفاض فى العملة أو تقلبات اقتصادية.

وأضاف رئيس شركة صن جولد أن الذهب هو ملاذ آمن على مر التاريخ، موضحًا أنه كلما ارتفع سعر الذهب انخفضت الكيمة المباعة نظرًا للجوء المواطن لشراء أو اقتناء الأوزان الخفيفة ليتناسب مع الحالة الاقتصادية مع البعض منهم المقبل على الزواج وغيرها، ما ساعد فى قيام العديد من الشركات للتوجه لتصنيع مشغولات ذات أوزان خفيفه تبدأ من أقل من جرامين فيما فوق.

وأشار إلى أن أبرز التحديات هو اقتحام الأسواق الخارجية إضافة إلى تشجيع الدولة والحوافز التى تضعها الدولة فى الخروج للأسواق العالمية فى ظل المنافسة القوية بالخارج، كما أن هناك دعما كبيرا من الدولة لمصانع الذهب عبر إلغاء رسوم التثمين على الصادرات، إضافة إلى إعفاء الذهب الوارد من الخارج من الجمارك، وإقامة معارض عالمية فى مصر متمثلة فى معرض نبيو للذهب والذى يلقى اهتماما حكوميا كبيرا برعاية مجلس الوزراء وبتواجد عارضين من مختلف دول العالم.

وطالب بضرورة إيجاد تسهيلات أكثر للتصدير ما يساهم فى إدخال العملة الصعبة من الخارج “الدولار” عبر مستوردين ما يساهم فى زيادة الحصيلة الدولارية للاقتصاد المصرى، موضحًا أن المصنعية على المشغولات الذهبية فى مصر أقل بأكثر من النصف من نظيرتها فى تركيا أو إيطاليا وغيرها من دول العالم مما يعد حافزًا على المنافسة بالأسواق العالمية، كما أن انخفاض سعر العملة فى مصر يساهم فى زيادة الصادرات.

وقال سعد إن التوسع فى التصدير سيساهم فى إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة فى الفترة المقبلة، وزيادة العمالة فى مصنع الشركة، موضحًا أن العمالة فى قطاع المشغولات الذهبية شهد انخفاضا فى الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن الشركة لديها فرع وحيد فى الجمالية.

ولفت إلى أن صن جولد لديها نحو 10 موزعين بمحال الجملة فى عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، وتستهدف الشركة زيادة عدد موزعيها إلى حوالى 12 موزعا بالمحافظات، وتسعى الشركة فى العام المقبل 2024 التوسع فى حركة الإنتاج والتصميمات والعمل على منافسة الأذواق العالمية.

وتوقع سعد استمرار المعدن الأصفر فى الصعود فى السوق المحلية نتيجة لعدد من العوامل المؤثرة فى الأسعار أبرزها هو ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وزيادة الطلب على الملاذ الآمن محليًا للتحوط من تلك الاضطرابات، إضافة إلى استمرار الحرب فى غزة والاضطرابات الأمنية فى مضيق باب المندب وهو ما ساهم فى صعود سعر الأونصة عالميًا وتأثيرها على الأسعار محليًا.

وتمتلك شركة صن جولد مصنعا فى منطقة الجمالية لتصنيع وتشكيل الذهب بكل أنواعه بمساحة تصل إلى 500 متر مربع، كما لديها أكثر من 100 عامل ولديها المركز الرئيسى للبيع فى الجمالية.

يذكر أن صادرات مصر من الذهب والمجوهرات شهدت ارتفاعا فى أول 10 أشهر من العام الجارى فى الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضى، لتسجل 1.361 مليار دولار، بما يعادل نحو 41.888 مليار جنيه، وبزيادة بنسبة تصل إلى %3، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى 2022، والتى سجلت حوالى 1.326 مليار دولار.