«صن جرو» تنفذ 5 محطات شمسية فى شرم الشيخ بتكلفة تتخطى 500 مليون جنيه

تخطط شركة «صن جرو الصينية» لأنظمة الطاقة الشمسية، للانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات بقدرات 35 ميجاوات فى مدينة شرم الشيخ، قبل انعقاد قمة المناخ COP27 خلال نوفمبر المقبل.

كشف المهندس مصطفى محمد، مدير مبيعات الشركة بشمال أفريقيا، أن الطاقة المستهدف إنتاجها ستوجه لصالح القطاع الخاص بالكامل، فى إطار خطة الحكومة لخفض الانبعاثات الكربونية بمدينة شرم الشيخ وتحويلها لمدينة خضراء.

وأضاف محمد فى تصريحات لـ«المال» أن بعض المشروعات المرتقب الانتهاء منها تتم بالتعاون مع شركات «حسن علام» و«أنترو» و«التوكل جيلا»، والبعض الآخر مع فنادق ومنشآت حكومية.

وأشار إلى أن استثمارات المحطات تتخطى 500 مليون جنيه، وتتنوع بين مشروعات عاملة بنظام «البناء والتشغيل والتملك- BOO» وتشترى فيه الحكومة الطاقة المنتجة من تلك المشروعات، وجزء آخر بنظام «IPP» الذى يتيح للمستثمر التعاقد المباشر مع المستهلكين لبيع الطاقة.

فى السياق ذاته، أكد أنه من المتوقع الانتهاء من أغلب المشروعات بداية نوفمبر المقبل، قبل انطلاق المشروع COP27 المرتقبة بمشاركة أغلب قيادات العالم والشركات الدولية وغيرها من المنظمات مثل الأمم المتحدة.

وأوضح مدير مبيعات «صن جرو» أن المحطات يتم تدشينها بنظام الخلايا الفوتوفلتية، والتى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح، ويقوم بعضها بتخزين الطاقة عبر البطاريات، لافتا إلى أنه سيتم ربطها جميعاً بالشبكة القومية للكهرباء.

على صعيد آخر، أضاف أن «صن جرو» شاركت فى تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان وتسعى لزيادة حجم أعمالها فى السوق المحلية خلال الفترة المقبلة مع تسارع حركة نمو المشروعات النظيفة فى مصر والتزامها بخفض الانبعاثات الكربونية. وتسعى مصر للوصول بإجمالى الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة خلال 2023 إلى 10000 ميجاوات، بزيادة قدرها 2700 ميجاوات على العام الجارى بنسبة نحو %11، فيما يصل إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء لنحو 60 ألف ميجاوات تضم كل مصادر إنتاج الطاقة.