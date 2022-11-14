صن جرو تعلن تسليم محطات شمسية لإنتاج 80 جيجاوات ساعة بشرم الشيخ

أعلنت شركة صن جرو، العاملة في مجال توريد عواكس التيار وأنظمة تخزين الطاقة الشمسية ، أنه تم تسليم عدد من المحطات الشمسية بمدينة شرم الشيخ تسهم في توليد 80 جيجاوات ساعة من الكهرباء النظيفة تزامنًا مع المؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

قال المهندس مصطفى عبد المنعم، مدير منطقة شمال أفريقيا في Sungrow، إنه تم تسليم المشروعات التى تسهم في توليد الكهرباء النظيفة، وخفض حوالي 55 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا،

كما ستوفر هذه المشروعات الطاقة لمرافق الأعمال والنقل والسياحة، مثل الفنادق والمطارات والمباني الرسمية ومراكز المؤتمرات وما إلى ذلك، والتي سيتم استخدامها، خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، وستساعد في تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.

مصطفى عبد المنعم مدير مبيعات صن جرو

وأضافت صن جرو أن الحكومة المصرية نفذت حزمة من التدابير لتحويل مدينة شرم الشيخ كمدينة مستدامة متكاملة، من بينها التحول إلى الطاقة النظيفة كأجراء رئيسي،

وقام العديد من رائدي مجال الطاقة الشمسية مثل ENI وHassan Allam Utilities وTAQAArabia و Introduction fo Sustainable Resources وAltawakol Electric Gila & Solarize بتطوير مشروعات الطاقة الشمسية لتزويد الشركات المحلية والأشخاص بالكهرباء النظيفة.

وتم اختيار صن جرو لتكون المورِّد لعواكس التيار لهذه المشروعات المهمة، والتي تشمل أكبر محطة للطاقة الشمسية النظيفة في شرم الشيخ بقوة 20 ميجاوات مع TAQA Arabia،

وتوفير الكهرباء النظيفة لأكثر من 6000 غرفة فندقية، والتي ستستوعب الضيوف المتميزين في هذا الحدث العالمي.

وتسهم عواكس التيار في ضمان التشغيل المستقر والطويل الأجل في التركيبات الخارجية للمحطات الشمسية، كما تحمي وظيفة AFCI سلامة النظام ككل.

وأوضحت صن جرو أن هذه المشروعات الشمسية يمكن أن تعزز خطة مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة وتجعل شرم الشيخ مدينة خضراء وذكية.

وأضافت أنه بعد الانتهاء من هذه المشروعات، ستصل القيمة الإجمالية المركبة لمنتجات شركة Sungrow إلى 500 ميجاوات، مع استمرارية تحقيق الحصة السوقية الأكبر في مصر وشمال أفريقيا.

طبقًا لإستراتيجية SUNGROW للأسواق الواعدة مثل مصر ومنطقة شمال أفريقيا، توفر شركة Sungrow محفظة منتجات شاملة يمكن نشرها في جميع أنحاء البلاد من خلال موزّعينا الجديرين بالثقة مثل المكتب العربي الاستشاري.