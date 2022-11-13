«صن جرو» الصينية تستهدف 400 مليون جنيه حجم أعمال بنهاية العام

تستهدف شركة صن جرو الصينية -العاملة بمجال تصنيع مكونات الطاقة الشمسية- الوصول بحجم أعمالها فى مصر إلى 400 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، بزيادة %20 عن 2021.

كشف المهندس مصطفى محمد، مدير مبيعات «صن جرو» بشمال أفريقيا، أن شركته تورد حالياً مكونات شمسية لتدشين محطة شمسية فى محافظة الوادى الجديد بقدرة 10 ميجاوات لصالح إحدى شركات القطاع الخاص، وجارٍ الانتهاء من تدشينها وتشغيلها.

يذكر أن «صن جرو» هى شركة صينية متخصصة فى عواكس التيار الكهربائى المنتج من الطاقة الشمسية وبطاريات وأنظمة تخزين الطاقة، وهى أكبر شركة فى مجال تخزين الطاقة وعواكس التيار على مستوى العالم، وتعمل فى المجال منذ 25 عاما، ويغطى نشاطها 150 دولة.

وأوضح أن شركته قامت بتوريد مكونات وأنظمة لـ5 مشروعات شمسية فى مدينة شرم الشيخ، فى إطار استعدادات الحكومة لعقد مؤتمر المناخ COP27، والذى بدأت فعالياته أمس الأحد، موضحاً أن القمة ستسهم فى وضع قواعد جديدة لتقليل الانبعاثات والتحول نحو الطاقة الخضراء فى جميع المجالات بأكبر قدر ممكن.

وأشار مدير مبيعات صن جرو إلى أن شركته ستشارك فى قمة المناخ خلال «يوم الطاقة»، والمقرر له 15 نوفمبر، لاستعراض الحلول والمشروعات والخطط الخاصة بالشركة وكيفية مشاركتها فى عملية التحول للأخضر وخفض الانبعاثات الحرارية خلال الفترة المقبلة.

وكان محمد قد كشف لـ«المال» أن إجمالى توريدات الشركة لمشروعات الطاقة الشمسية فى مصر منذ عام 2016 وحتى 2022 بلغ حوالى 540 ميجاوات، موضحا أن شركته هى الأكبر فى الشرق الأوسط فى مجالات عواكس التيار الكهربائى والبطاريات.