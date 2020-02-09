صني وكورولا وتوسان ثلاثى صدارة «الملاكى» خلال 2019

بعد وقف تصنيع فيرنا

تصدرت نيسان صني، وتويوتا كورولا، وهيونداى توسان، قائمة سيارات الركوب الأكثر مبيعًا خلال 2019، طبقًا لما كشف عنه أحدث نتائج أعمال وكلاء السيارات.

جاء ذلك فى ظل غياب هيونداى فيرنا عن السوق بعد وقف إنتاجها نهاية 2018، الذى شهد احتلال السيارة المركز الثالث بقائمة الملاكى الأكثر مبيعا.

جاءت نيسان صنى فى المرتبة الأولى بمبيعات تتجاوز 13 ألف وحدة، بحصة سوقية %10.2 وحققت السيارة اليابانية المجمعة محليًا نموًا ملحوظًا فى مبيعاتها الشهرية خلال العام السابق، وبدأت العام ببيع 671 وحدة خلال يناير ثم تضاعف الأداء خلال فبراير إلى 1331 وحدة، حتى أنهت السيارة العام ببيع 1700 وحدة خلال ديسمبر.

أما تويوتا كورولا فقد جاءت فى المرتبة الثانية بمبيعات 10.7 ألف سيارة خلال العام السابق بحصة سوقية %8.4 من المبيعات الإجمالية لسوق الملاكى.

تجدر الإشارة إلى أن الجيل الجديد من كورولا بلغت مبيعاته خلال 2019 8 آلاف وحدة، بعد طرحه فى السوق خلال مايو الماضى.

سجلت النسخة السابقة من كورولا مبيعات قدرت 2700 وحدة خلال 4 أشهر الأولى من العام المنصرم.

فى قائمة الطرازات الملاكى الأكثر مبيعًا خلال 2019 جاءت هيونداى توسان فى المرتبة الثالثة بواقع 6867 وحدة بحصة سوقية تقارب %5.4

حلت كيا سبورتاج فى المركز الرابع بواقع 6.1 ألف وحدة بنسبة مئوية تقارب %4.8 وتبعتها فى المرتبة الخامسة BYD F3 بمبيعات 5976 وحدة بحصة سوقية %4.7.

أما شيفروليه أوبترا حلت فى المركز السادس بمبيعات بلغت 5 آلاف وحدة، وحصة سوقية %3.9 تبعتها مباشرة النسخة المحلية من هيونداى إلنترا التى باعت 4.7 ألف سيارة تمثل %3.9 من المبيعات الكلية لسوق الطرازات الملاكى.

فى المركز الثامن حلت فيات تيبو بمبيعات تقارب 4.4 ألف سيارة بحصة سوقية %3.4 من مبيعات الملاكى خلال 2019، تبعتها فى المرتبة التاسعة النسخة المستوردة من هيونداى إلنترا بواقع 4.3 ألف وحدة تقارب %3.37 من المبيعات الإجمالية.

جاءت فى المرتبة العاشرة شيفروليه أفيو التى باعت 4.2 ألف سيارة تمثل ما يقارب %3.3 من مبيعات السوق.

يذكر أن مبيعات الطرازات الملاكى بلغت 127.4 ألف وحدة خلال العام السابق مقابل 145.9 ألف وحدة بتراجع %13 عن 2018.