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«صني» تتصدر تراخيص سيارات «نيسان» بوحدات المرور خلال أبريل الماضي (جراف)

بإجمالي 1131 مركبة
أحمد عوض 7:36 م, الخميس, 20 مايو 21 7:36 م, الخميس, 20 مايو 21

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رصدت «المال» أعداد السيارات المرخصة من العلامة التجارية «نيسان» في مختلف وحدات المرور، التى بلغت نحو 1629 مركبة خلال شهر أبريل الماضى؛ وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات في مصر.

وتصدرت «صني» قائمة طرازات العلامة اليابانية المرخصة بوحدات المرور، بإجمالي 1131 مركبة.

وجاءت «قاشقاي» فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 295 وحدة، تلتها «سنترا» فى المركز الثالث بنحو 176 سيارة.

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وحلت «جوك» فى المرتبة الرابعة بقائمة سيارات «نيسان» المرخصة بمختلف وحدات المرور، مسجلة نحو 24 وحدة.

وظهرت «ستانزا» و«تيرانو» في المرتبة الخامسة والسادسة – على التوالي- بعدما تمكنتا من ترخيص سيارة واحدة فقط،- لكل منهما- خلال تلك الفترة.

يذكر أن «نيسان» تمركزت فى المرتبة الثالثة بقائمة العلامات التجارية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي» مسجلة 1629 وحدة، من إجمالى أعداد المركبات المرخصة التى بلغت نحو 20 ألفًا و552 وحدة خلال الشهر الماضى.

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ويوضح الجراف التفاعلي التالي؛ ترتيب سيارات «نيسان» المرخصة بوحدات المرور خلال أبريل 2021:

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بقلم أحمد عوض

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