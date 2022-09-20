«صني» تتصدر تراخيص سيارات «نيسان» بوحدات المرور خلال أغسطس الماضى

تصدرت «صني» قوائم تراخيص سيارات «نيسان» في مصر، بعدما تمكنت من تسجيل نحو 2184 مركبة في مختلف وحدات المرور خلال أغسطس الماضى.

يذكر أن العلمة التجارية «نيسان» تصدرت قوائم تراخيص سيارات الركوب بإجمالى 2550 وحدة خلال الشهر الماضى.

جاءت «سنترا» في المرتبة الثانية بقائمة الطرازات الأكثر ترخيصًا لسيارات «نيسان» في مصر، مسجلة نحو 164 مركبة، تلتها «قشقاي» في المركز الثالث بواقع 119 وحدة.

وحلت «جوك» في المرتبة الرابعة بإجمالى ترخيص 81 سيارة بوحدات المرور، فيما بلغ عدد الطرازات الأخرى المرخصة من «نيسان» نحو 3 سيارات خلال الشهر الماضى.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي، أعداد السيارات المرخصة من «نيسان» بوحدات المرور خلال أغسطس الماضى: