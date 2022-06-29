«صنى» تقود مبيعات السيارات «الاقتصادية» فى مصر خلال 5 شهور (جراف)

قادت «نيسان صنى» مبيعات السيارات «الملاكى» المنتمية لشريحة الطرازات الاقتصادية «Car-B» فى مصر، بعدما استحوذت على حصة سوقية 28.5% مسجلة نحو 7 آلاف و229 مركبة خلال أول 5 شهور من العام الحالى.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، جاءت «سوزوكي ديزاير» فى المرتبة الثانية بحصة سوقية 16.3% بإجمالي بيع 4150 مركبة، خلال تلك الفترة.

فى حين صعدت «إم جي 5» للمرتبة الثالثة بعدما اقتنصت حصة سوقية 9.1% مسجلة بيع 2311 مركبة.

فيما حلت «سوزوكى سويفت» في المرتبة الرابعة بحصة سوقية 8.7% محققة بيع 2221 سيارة، تلتها «سوزوكي سياز» فى المركز الخامس بحصة قدرها 6.8% بنحو 1721 وحدة.

واقتنصت «لادا جرانتا» المرتبة السادسة بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا في شريحة سيارات الركوب الاقتصادية «Car-B» بعدما استحوذت على حصة سوقية قدرها 6.7% مسجلة بيع 1714 مركبة، تلتها «تويوتا بيلتا» في المركز السابع بحصة بلغت 5.6% بواقع 1419 وحدة.

وتمركزت «هيونداى i20» في المرتبة الثامنة بعدما استحوذت على حصة سوقية 2.7% بإجمالى بيع 680 مركبة خلال تلك الفترة.

وظهرت «هيونداي أكسنت RB» في المرتبة التاسعة بحصة سوقية 2.4% بنحو 599 سيارة، أعقبتها «بيجو 301» في المركز العاشر بحصة بلغت 2.1% بواقع 539 مركبة.

واحتلت «رينو لوجان» المرتبة الحادية عشر بحصة سوقية 2.1% محققة بيع 530 سيارة، تلتها «ستروين سى إليزيه» في المركز الثانى عشر بحصة بلغت 1.9% بواقع 470 مركبة.

وجاءت «رينو ستيب واى» فى المرتبة الثالثة عشر بقائمة مبيعات السيارات «الاقتصادية» في مصر، مستحوذة على حصة سوقية 1.8% بإجمالى بيع 463 سيارة، خلال تلك الفترة.

فيما توزعت باقي الحصص السوقية البالغة نحو 5.3% مركبة على الطرازات الأخرى المنتمية لشريحة الطرازات الاقتصادية «Car-B» المطروحة داخل السوق المحلية خلال أول 5 شهور من العام الحالى.

ويوضح الجراف التفاعلى التالى؛ ترتيب السيارات “الاقتصادية” الأكثر مبيعًا في مصر خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى: